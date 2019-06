Al Blu di Prussia incontro con Jean-Noël Schifano, Premio Dorso 2019 nella sezione internazionale

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:55

Venerdì 21 giugno 2019, alle 17,30, Al Blu di Prussia, via Filangieri,42 (Napoli), incontro con Jean-Noël Schifano, già direttore dell’istituto francese di Napoli, che parlerà su Napoli tra storia, mito e realtà.Partecipano Laurent Burin de Roziers, console di Francia e direttore dell’Istituto francese di Napoli e Nicola Squitieri, presidente dell’associazione “Guido Dorso” che promuove l’incontro dopo la consegna al Senato, a Roma, giovedì 20 giugno, del Premio Dorso 2019 allo scrittore e editore francosiciliano, cittadino onorario di Napoli.«Con “Dizionario appassionato di Napoli” - uscito prima in Francia e poi tradotto in italiano per le edizioni ilmondodiSuk - Schifano ricorda i grandi scrittori che hanno celebrato Napoli in tutti i tempi e a buon diritto ben si inserisce tra loro. Jean-Noël Schifano ha dedicato in particolare i suoi studi alla ricerca storica su Napoli e sull’Italia meridionale nel periodo del Risorgimento italiano considerandolo fondamentale per la comprensione delle divisioni e dei problemi nell’Italia attuale, di cui quegli anni sono stati naturale e diretto presupposto», lo sottolinea la giuria, presieduta dallo stesso Squitieri, nella motivazione del Premio assegnatogli per la sezione internazionale.Il Dizionario appassionato di Napoli è stato tradotto e pubblicato dal francese grazie al progetto di crowdfunding SOS Partenope lanciato dalla casa editrice ilmondodisuk dalle piattaforme Derev e Meridonare . Per sostenerlo, circa 140 artisti italiani e stranieri hanno donato le loro opere per una mostra (SosPartenope, 100 artisti per il libro della città) organizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Napoli ed esposta prima a Castel dell’Ovo, poi nella chiesa di San Giovanni Maggiore e, infine, all’interno del palazzo La Bulla, scuola di formazione professionale e sede del Consorzio Antico Borgo Orefici.La traduzione è stata realizzata dalle giovani francesiste dell’Università Suor Orsola Benincasa guidate dal docente Alvio Patierno. Il volume è illustrato dall’ artista partenopea Maria Carolina Siricio e dagli studenti del liceo artistico Boccioni Palizzi di Napoli capitanati dal professore Peppe Esposito.Circa 600 pagine che raccontano Napoli dalla A alla Z, in un alfabeto di sentimenti che smantella stereotipi e pregiudizi, mettendone in luce la vera identità e correggendo errori storici.Per info e contatti:www.assodorso.itinfo@assodorso.it