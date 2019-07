Al Chiostro di San Francesco fitto cartellone di «Sorrento Classica»

Martedì 23 Luglio 2019, 16:00

SORRENTO - Il suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco ospita da venerdì prossimo la XII edizione di «Sorrento Classica», il festival e masterclass musicale internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del maaestro Paolo Scibilia ed organizzato dalla Società dei Concerti di Sorrento e dal Comune di Sorrento, nell'ambito del programma ufficiale degli eventi «Sorrento incontra - La luce dei Luoghi». La rassegna, condotta da Giuliana Gargiulo, con la collaborazione della Regione Campania, Azienda di Soggiorno e Turismo, Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali, si articola in sei appuntamenti previsti, tutti alle 21.15 (ad eccezione del «Midnight Candelight Concert» del 5 agosto, con inizio alle ore 22.15). Il vernissage affidato al pianista Maurizio Mastrini, l'unico al mondo che suona la musica “al contrario” ed ai massimi livelli del concertismo internazionale e Nuova Motemegro Orchestra, diretta dal maestro Paolo Scibilia, con l’integrale esecuzione dell’album discografico “Essential” (MP&C International Music Recordings) nella versione per pianoforte e orchestra. Lunedì 29 luglio, Aiman Mussakhajayeva, violinista (“Sibelius”,“Tchaikovsky”,“Paganini” Awards - Deutsche Grammophon Records Artist), spesso al fianco dei grandi Vladimir Askhenazy e Mischa Maisky. In duo con la pianista Sara Assabayeva eseguirà “Virtuosismo e Belcanto”, celebri brani virtuosistici di Franck, Saint Saens, De Sarasate, Massenet, Bizet, De Falla; Mercoledì 31 luglio e venerdì 2 agosto si esibiranno allievi e giovani talenti della Sorrento Classica International Summer Music Masterclass, provenienti dai corsi di perfezionamento di violoncello, clarinetto, arpa, pianoforte e musica da camera, tenuti rispettivamente dai noti maestri Ilie Ionescu e Mariano Lucci (prime parti del Teatro San Carlo di Napoli), Lucia Di Sapio (titolare unica della Cattedra d’Arpa del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli), Rossella Palumbo e Paolo Scibilia (docenti di pianoforte M.I.U.R.). Domenica 4 agosto, presso la Chiesa di San Francesco, recital di uno dei più grandi organisti dell’Est-Europa, Volodymyr Koshuba, “Artista Emerito” dell’Ex Unione Sovietica, attivissimo concertista e vincitore di numerosi primi premi internazionali. In programma “Grandi trascrizioni e brani originali della letteratura romantica per organo”; 5 agosto, (orario straordinario 22.15) conclude la rassegna il ““Midnight Candelight Concert” (Concerto di Mezzanotte a Lume di Candela), eseguito dalla Academy of Soloists Kazhakistan State Chamber Orchestra, diretta da Gudni Emilsson. Solisti Aiman Mussakhajayeva, violinista, Marco Schiavo & Sergio Marchegiani - duo pianistico In programma, composizioni classiche di Kozeluch, Haydn e Mozart.