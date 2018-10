Al Grenoble «Version originale»: il cinema in lingua per le scuole

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 18:57

Parte questo giovedì la settima edizione di “Version originale” – il ciclo di film in lingua per le scuole, organizzato dall’Istituto Grenoble (via Crispi 86), che prevede proiezioni in francese con sottotitoli in italiano sino al prossimo maggio.Il programma (che è consultabile completo sul sito dell’istituto) indica pure, titolo per titolo, a quale grado scolastico sia più adatto il film – ma ce n’è per tutti, dalla primaria al liceo. A ogni modo, per maggiori informazioni e per le necessarie iscrizioni alla rassegna, si può contattare l’addetta di cooperazione per il francese dell’istituto, Magali Claux – alla mail magali.claux@institutfrancais.it o allo 081/5980713. Ultima indicazione pratica: gli incontri sono un giovedì al mese, sempre alle 10.E veniamo alle pellicole, scelte per avvicinare i ragazzi alla lingua o per ampliarne la conoscenza, ma anche per far scoprire loro il cinema francese.Si comincia, come detto, questo giovedì 25: sullo schermo “Capitaine Conan” di Bertrand Tavernier, ambientato durante la prima guerra mondiale sul fronte balcanico, e incentrato sulla difficoltà per i soldati di ritornare alla vita normale dopo la fine del conflitto.Il 22 novembre tocca a “La grande illusion” di Jean Renoir, in cui la vicenda (ambientata anch’essa durante la prima guerra) serve al regista per parlare di pacifismo, di umanità, di condivisioni, ma anche di differenze sociali che sopravvivono pure in tempi di guerra. A dicembre (il giorno 20), è la volta invece di “Primaire” di Hélène Anjel, che racconta la storia di una giovane maestra alle prese con i bambini che segue a scuola e con il bambino che cresce da madre sola; mentre a gennaio (il 17), di “Gus, petit oiseau, grand voyage” di Christian de Vita: dagli scenari realistici, si passa a un film di animazione che racconta della natura e del mondo animale, di viaggio e responsabilità, di sentimenti.Il 21 febbraio, “Jacquot de Nantes” di Agnès Varda ricostruisce fasi della vita del regista Jacques Demy, e – attraverso la sua passione – gli albori della sua formazione come artista; mentre il 21 del mese successivo, il documentario “À voix haute” di Stéphane de Freitas segue la preparazione di un gruppo di studenti di una classe multietnica per l’annuale concorso di eloquenza. Ultimi due appuntamenti: l’11 aprile con “Les grands esprits” di Olivier Ayache-Vidal, e il 23 maggio, con “Tamara” di Alexandre Castagnetti – entrambi di ambientazione scolastica, ma il primo incentrato sulla figura dell’insegnante, il secondo sulle difficoltà dell’adolescenza.