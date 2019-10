Al Mann arriva «Specula», il doc artistico nella chiesa scavata nella roccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 26 ottobre alle ore 17:30, nella Sala Conferenze al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, verrà presentato "Specula", il documentario di Giuseppe Ambrosio e Fabrizio Carbone, prodotto da Kylix, che racconta il peculiare evento artistico e cross mediale site specific realizzato, a cura di Giuseppe Rago, nel contesto unico della chiesa rupestre di Santa Maria in Grotta a Rongolise di Sessa Aurunca alla fine di maggio 2018.L’insediamento religioso è un vero labirinto scavato nel banco di roccia; è dunque un calco in negativo, acquisito per sottrazione; ma è anche spazio in positivo, in cui si è stratificato il gesto devozionale e la ritualità ancestrale. Il curatore ha chiamato a misurarsi con queste categorie artisti prestigiosi, ma di diversa estrazione (Guido Airoldi, lo stesso Giuseppe Ambrosio, Nicca Iovinella, Franco Nuti, Maurizio Taioli e Lello Torchia) che hanno lavorato per due giorni con grande partecipazione, vero “raccoglimento” e una straordinaria, irripetibile sintonia.La due giorni sessana, aperta al pubblico che ha voluto spingersi fin là, si è arricchita delle incursioni poetiche inedite di Angela Schiavone, di quelle sonore di Daniele Sepe e del canto polivocale dei Cantori dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso di Sessa, vero patrimonio immateriale dell’umanità. L’evento ha prodotto una gran quantità di documentazione che è diventata parte dell’evento essa stessa, con le fotografie di Maristella Campolunghi e il documentario che, appunto, in questa sede di presenta. L'iniziativa nasce in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo.