Al Mann «Incontri di archeologia» e programmazione per bambini

Le grandi mostre, le nuove collezioni del Museo che cambia, il dialogo con il territorio, le tendenze più aggiornate degli studi di settore:​ ​saranno​ tanti i temi ​ approfonditi nella ventiseiesima edizione degli "Incontri di Archeologia".

"Il MANN​ riparte con gli Incontri del giovedì, cosciente dell'importanza di valorizzare la ricerca scientifica e di comunicare in forma corretta le grandi novità dell'archeologia mondiale", commenta il Direttore​ Paolo Giulierini:​ la storica rassegna, a cura dei​ Servizi Educativi (responsabile: Lucia Emilio),​ creerà diverse​ finestre​ di approfondimento per provare a "guardare da vicino" l'arte antica.​

Sarà proprio il Direttore​ a dare il via alla programmazione degli eventi:​ giovedì 15 ottobre​ (ore 16),​ collegandosi alla grande esposizione in calendario al MANN,​ Paolo Giulierini​ parlerà di "Previsioni bestiali: leggere il futuro dal volo degli uccelli​ nel mondo etrusco"; e sarà sempre il Direttore, nel cuore della primavera del prossimo anno,​ ad unire "I giochi gladiatori e il mondo etrusco" (21 aprile, ore 16), per rintracciare il​ fil rouge​ tra i due grandi eventi culturali della stagione 2020/2021 del MANN.

Gli "Incontri di Archeologia" racconteranno al pubblico l'unità nella diversità dei capolavori del passato: Antonio De Simone effettuerà un bilancio delle conoscenze sulla Villa dei Papiri (29 ottobre), Antonio Scognamiglio mostrerà tecniche e saperi per ridare luce alla bellezza grazie al restauro (12 novembre), Maria Morisco descriverà​ il lungo lavoro di​ riordino dei depositi museali​ (21 gennaio), Grete Stefani si soffermerà sulle storie quotidiane dischiuse dalle antiche suppellettili (25 marzo).

Una visione olistica dell'arte antica per travalicare​ i confini delle città vesuviane, rappresentando​ le tante anime della​ Campania felix: ​ Cuma, dalle origini al​ presente, nell'analisi di Matteo D'Acunto (26 novembre); il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, tra ricerca ed innovazione, nella strategia del Direttore​ Fabio Pagano (14 gennaio); Nola, che riecheggia il Ginnasio di Atene, nella lezione di Mario Cesarano (4 marzo).​

Anche per l'offerta culturale 2020/2021, gli Incontri di Archeologia prevedranno alcuni eventi legati ad una parola chiave:​ per quest'edizione, il​ collezionismo, declinato​ secondo diverse accezioni.​Naturalmente, non potrà mancare​ il racconto del "Museo di Napoli. Collezione di Collezioni (1780-1980)" (l'incontro, previsto il 22 aprile, sarà a cura di Andrea Milanese e dell'Ufficio Museografia del MANN); da non perdere anche la conferenza​ di Paola D'Alconzo sui soggetti pompeiani nel collezionismo del XVIII secolo​ (4 febbraio), l'analisi di Federico Rausa su "I Farnese e l'antico" (18 febbraio), l'excursus​ di Marco Nocca sui preziosi reperti della Collezione Borgia (11 marzo).

Non solo​ lectiones, ma anche occasioni per riflettere sul dialogo tra le arti: sarà​ inserita nell'ArcheoCineMann​ la​ proiezione di "Stonehenge" di N. Gilliam Smith​​ (3 dicembre), mentre "Il Vaso del caos" di Giovanni Greco (17 dicembre) sarà un istrionico omaggio a Pirandello e Camilleri.

Uno sguardo alle nuove collezioni per concludere la rassegna in maggio, svelando​ al pubblico anche alcuni reperti che saranno oggetto di riallestimento: giovedì 6, Carmela Capaldi si occuperà di statuaria campana, mentre il 13 sarà la volta di Maralucia Giacco con il focus sulle collezioni pompeiane.​

Da ottobre a maggio, saranno in programma anche gli appuntamenti​ del ciclo "Fatti mandare al MANN" nell'ambito delle attività "MANN for kids": ogni terza domenica del mese,​ i più piccoli scopriranno​ il Museo, partendo dal racconto delle collezioni e delle grandi​ mostre.

Primo incontro, dedicato agli Etruschi, il 18 ottobre;​ come ogni anno, non mancheranno il safari fotografico, l'evento baby per bimbi di 3/4 anni, i laboratori Stop Motion con la Scuola Italiana di Comix; continuano, inoltre,​ le​ proposte​ culturali​ ad hoc​ destinate​ ai minori a rischio e targate​ "MANN per il sociale".

Tutti gli eventi, per adulti e bambini, saranno organizzati in sicurezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid: obbligatoria la prenotazione telefonica presso la Segreteria dei Servizi Educativi del Museo​ (tel. 0814422328/329, dal lunedì al venerdì, ore 9-15).

Si specifica che la partecipazione agli Incontri di Archeologia è, come sempre, gratuita; per i laboratori didattici, è previsto ingresso gratuito per un solo accompagnatore adulto.​

