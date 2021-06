Al Pan si inaugura la nuova scultura di Domenico Sepe

“Dialogo con Gemito” è la nuova scultura dell'artista Domenico Sepe che sarà presentata, domani (venerdì 11 giugno) al Pan nell'ambito di un appuntamento interamente dedicato allo scultore partenopeo e che prevede alle ore 18 anche la presentazione del volume di Daniela Marra, “Domenico Sepe. La materia e l’eterno”. Il libro (edizioni Cervino) a metà strada tra il catalogo d’arte e la monografia contiene molte immagini di fotografi d’arte che interpretano in maniera personale l' opera dell'artista come Antonio Ceglia, Arnaldo Taddei, Arturo Favella, Bruno Ciniglia, Francesca Gestro, Pierangelo Laterza, Pietro Perrino e Umberto Lariccia. La museologa Daniela Marra analizza e racconta, in questo volume, l’arte dello scultore partenopeo (le cui opere sono presenti in tante città d'Italia ma anche in Spagna, Brasile e Argentina) con una narrazione che si arricchisce di storie in grado di svelare tutte le fasi della nascita di un’opera. Dal modello in argilla alla fusione in bronzo, dall’ispirazione artistica al racconto letterario e mitico. Insieme all'artista saranno presenti Maurizio Ponticello e Angelo Forgione (relatori), Antonella Canfora (moderatrice). Gli interventi musicali sono di Lea Vigilante (violino) e Carlo Liucci (Flauto traverso), la direzione musicale di Maurizio Saggiomo e le letture in videoproiezione di Gianfranco Gallo. L' incontro è organizzato da “Ritmarte Lab” e “Salotto Tematico ”, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.