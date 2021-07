All'hotel Mediterraneo la prima edizione dei LIV Hospitality Design Awards

SORRENTO - L’Hotel Mediterraneo, nel cuore della Sorrento Coast, ha riaperto con una stella in più, ottenuta anche in seguito ad un’importante ristrutturazione. L’obiettivo è quello di coniugare gli standard internazionali dell’hotellerie di lusso con la valorizzazione del legame con il territorio. Nei giorni scorsi, si è inoltre conclusa la prima edizione dei LIV Hospitality Design Awards che riconoscono, l'eccellenza a livello mondiale nell'architettura dell'ospitalità, nell'interior design e nella customer experience. Vincitore della categoria Interior Design Hotel Boutique c’è L’Hotel Mediterraneo a Sorrento, votato da una stimata giuria composta da architetti, designer, albergatori, developer e leader nei settori dell'interior design e dell'architettura. Il progetto di interni di Mediterraneo Sorrento, curato dallo studio italo londinese THDP, riceverà il trofeo LIV, oltre ad apparire all'interno di una vetrina esposta ad un pubblico internazionale di settore. In occasione della seconda edizione del premio, che Nicholas J Hickson, co-fondatore dello studio THDP, è stato chiamato a prendere parte della giuria come giudice. La mission dei LIV Hospitality Design Awards è celebrare le iniziative architettoniche di qualità e la diversità dell'interior design, che danno forma all'ospitalità in tutto il mondo. LIV è una piattaforma inclusiva, che persegue progetti eccezionali all'interno degli spazi LIVING e EATING, dal Co-living al Beach Resort, dal ristorante Fine Dining al Pop up Bar. Il Gruppo Farmani, fondato nel 1985, è responsabile di numerosi riconoscimenti di successo in tutto il mondo. Il Gruppo Farmani organizza gli International Design Awards (IDA), Architecture Masterprize, DNA Paris Design Awards, London International Creative Awards, Prix de la Photographie a Parigi e l'Annual Lucie Awards for Photography, uno dei premi più prestigiosi al mondo