Alla casina pompeiana proiezione cortometraggio «L'eredità»

Sabato 20 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 9 maggio ore 17.00 presso la Casina Pompeiana di Napoli (Villa Comunale - Riviera di Chiaia) la Talentum Production, in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema di Gianni Sallustro, presenta “L’eredità” cortometraggio scritto e diretto da Raffaele Ceriello con Massimiliano Rossi (Antonio), Lucianna De Falco (Lucia, sorella di Antonio e moglie di Felice), Gianni Sallustro (Felice, cognato di Antonio), Laura Borrelli (Elisa, sorella minore di Antonio) e con Nicla Tirozzi, Tommaso Sepe, Armando Abagnale, Anna Carrabs, Andrea Palmese, Alessandro Ammendola. Fotografie di Francesco Morra, scenografie di Flaviano Barbarisi e musiche di Mariano Bellopede. Interverranno il regista Raffaele Ceriello e il cast. Modera la giornalista Roberta D’AgostinoAntonio ritorna a casa dopo anni di silenzi e scontri in famiglia per il lutto che ha colpito suo padre. Un padre con cui non parlava da anni e che aveva provato a dimenticare. Tornato a casa, in un paesino del sud scoprirà che le sue sorelle, il cognato e suo padre hanno resistito per anni al tentativo dei Romito di appropriarsi del loro pezzo terra in campagna. Un pezzo di terra che doveva essere l'eredità di Antonio. Questo lutto metterà a nudo i sentimenti dei tre fratelli che troveranno la forza di reagire e di vincere con l'amore il silenzio assordante che puzza di mafia."L'eredità” nasce da un fatto di cronaca: un'autobomba uccide un uomo a Limbadi per un pezzo di terra su cui volevano mettere le mani i Mancuso, reggenti del territorio. Si tratta di una famiglia” dice Ceriello “che vive in un sud infestato dalla mafia, dal silenzio, dall'assopimento generale di chi si gira dall'altra parte. Ho raccontato di un nucleo familiare in eterna lite che riesce a ribellarsi e ad alzare la testa solo dopo la morte del padre. In questo modo restano uniti, risolvendo il conflitto che aveva tenuto lontano Antonio e le sue sorelle per anni. L'eredità non è solo il pezzo di terra su cui i Romito volevano mettere le mani, è soprattutto un sentimento di resistenza che il padre ha lasciato ai figli. L’eredità è il coraggio di vivere a testa alta, senza piegarsi mai, anche quando tutti si girano dall'altra parte.Raffaele Ceriello con il suo cortometraggio "Per errore", un racconto su due donne unite da un lutto che vede i propri figli come vittima e carnefice, ha ricevuto diverse menzioni ai festival, tra cui Premio Crime Story - Tulipani di seta nera a Roma e Premio Unicef. Con "L'eredità" torna a raccontare una storia di sentimenti e di resistenza sullo sfondo di una storia di cronaca nera.“La Talentum Production” con Presidente Marcello Radano, nasce con l’obiettivo di produrre lavori audiovisivi e teatrali e per valorizzare i talenti del vesuviano; in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e del cinema di Gianni Sallustro si lavora per creare opportunità professionali per i giovani nel cinema, teatro e in tutte le altre espressioni artistiche. Tra i lavori prodotti dalla Talentum Production ci sono gli spettacoli “Lo magnifico cunto”, “Le felicissime peripezie amorose di Pullecenella Citrullo”, il corto “Ricordi in bianco e nero” tratto dall’omonimo libro di Gemma Tisci. Sono in produzione gli spettacoli “Mater Camorra e i suoi figli” e “Razzullo e Sarchiapone sott’ o tendone” con la regia di Gianni Sallustro.L’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema di Gianni Sallustro nasce Ottaviano nel 2007. L’obiettivo primario è dare ai giovani e ai meno giovani del territorio vesuviano un’occasione per esprimere le loro qualità, coltivare le loro passioni, ma soprattutto rappresentare per loro la realizzazione di un sogno. L’Accademia è un luogo dove coltivare il talento, un’occasione dove vivere l’arte attraverso il teatro, il cinema, la televisione, la musica, il canto e la danza; è un momento di formazione che si concretizza con corsi di recitazione, dizione, canto, chitarra, pianoforte, danza e si esplica anche attraverso la produzione di spettacoli e cortometraggi, l’organizzazione di stage e provini.