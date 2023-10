A Iacono il premio 2023 Donne e Motori per la professione sanitaria

Il 1 ottobre si è svolta a Napoli la terza edizione del Premio ‘Donne e Motori’, associazione che ogni anno premia le donne che si sono distinte per l’attività lavorativa espletata in vari settori della società.

Alla Dottoressa Annalisa Iacono, medico specialista in chirurgia generale e medicina estetica, è andato il premio Donne e Motori per le professioni sanitarie.

«All’età di otto anni è nata in me la passione per la medicina e specialmente per la chirurgia», racconta la dottoressa. ‘In età giovanile ho perso mia madre per un tumore al seno, per tale motivo laureatami ho scelto di specializzarmi in chirurgia oncologica.

Mi sono formata nel reparto di senologia e chirurgia oncologica presso l'ospedale Pascale di Napoli, dedicandomi soprattutto alla ricostruzione post-oncologica di mammelle. Ho completato la mia formazione a Milano presso il reparto di chirurgia plastica ricostruttiva dell'ospedale dei tumori al fianco del Prof. Veronesi e successivamente sono stata chirurgo presso la Schiana di Pozzuoli e il Rizzoli di Ischia dove oggi sono Dirigente Medico. Ho sempre pensato che la mutilazione mammaria rappresenti un elemento di sofferenza morale e fisica che influenza anche il decorso della malattia. Per tale motivo ho approfondito le mie conoscenze nel campo della chirurgia plastica e medicina estetica che ritengo essere il completamento dell’iter diagnostico e terapeutico per la guarigione delle pazienti. Da qui è nato ‘Medetica’ il mio studio di medicina estetica e chirurgia con sede a Ischia e Napoli’.

Oltre alla dott.ssa Iacono sono state premiate:

CLAUDIA CAMPOBASSO, Dirigente della protezione civile della regione Campania;

EMANUELA FERRANTE, assessore allo sport e alle pari opportunità;

GABRIELLA LA ROVERE, giornalista, medico e scrittrice che lotta per dare voce e visibilità alla situazione clinica dell'autismo;

GIADA GIUNTI, giornalista Sky TG 24;

INES BRIGLIOLI, direttivo centro studi Rita e Paolo Borsellino di Palermo;

INNA GRIGORIADI, biotecnologia laureata presso l'Università di Mosca;

KATIA LA ROSA, giornalista e presidente di It Difesa;

LOREDANA RAIA, onorevole;

MARIA GRAZIA PASSERI, presidente dell'associazione Salvamamme;

MARIA ROSARIA STANZIANO, dirigente scolastico presso Istituto superiore Archimede;

MARTINA BORTOLOTTI, soprano lirico;

PATRIZIA FERSURELLA, Produttrice cinematografica;

RAFFAELLA PERGAMO - Primo ricercatore CREA;

ROCCHINA STAIANO, Consigliera Provinciale Di Parità Effettiva;

ROSSELLA CAMPANALUNGA, Presidente del club Innerwell di Aversa;

ROSSELLA GAMMELLA, dottoressa in economia aziendale;

SILVANA DOVERE, Rettore del Convitto e Dirigente scolastico di tutti gli ordini di scuola afferenti;

STEFANIA ASCARI, deputata del movimento 5 stelle, coordinatrice del Comitato XXI della Commissione parlamentare Antimafia;

VALERIA ALTIERO, coordinatrice Expoitaly.