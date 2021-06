Alla Fondazione Premio Napoli c'è "Achab": la rivista letteraria incontra la musica

La letteratura incontra la musica. La Fondazione Premio Napoli ospita la presentazione del nuovo numero di Achab – scritture solide in transito – la rivista letteraria diretta dallo scrittore Nando Vitali, edita da "Ad est dell’equatore".Un vero e proprio evento, quello del 15 giugno alle 17,30 a Palazzo Reale, dove tra le pagine di letteratura si insinueranno le note musicali del percussionista Pasquale De Paola e del sassofonista jazz Enzo Nini accompagnate dalla voce narrante dell'attrice Patrizia Di Martino. Un numero speciale quello che sarà presentato, una vera e propria antologia di 174 pagine, dedicato interamente alla musica con approfondimenti, racconti, interviste e interventi di Gianni Maroccolo, Enrico Rava, Filippo La Porta, Marco Zurzolo, Sangiuliano, Alexandro Sabetti, Silvio Perrella, e tanti altri; il tutto arricchito dalle illustrazioni di Cristina Mesturini. "Achab ci aiuta proprio a non perdere la rotta nel mare della cultura - ha commentato Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli. - È un'antenna sensibile che percepisce le nuove emergenze qualitative e letterarie. La letteratura deve uscire dai salotti e coinvolgere i giovani nei nostri territori ed è perciò un progetto in linea con quello della Fondazione Premio Napoli" mentre Nando Vitali ha aggiunto: "Una invocazione mistica e profana, che forse ha origine nella notte dei tempi. La forma canzone accompagna la vita e fissa i ricordi sul nostro calendario interiore dei sentimenti". La rivista letteraria semestrale Achab nasce a Napoli nel 2013 e arriva oggi all'undicesimo numero curato da Giuliana Vitali e Maria Rosaria Vado.