Alla galleria P.R.A.C. il vernissage napoletano per Inessa Emmar

Lunedì 22 Ottobre 2018, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurata da qualche giorno alla galleria Piero Renna Arte Contemporanea di Pizzofalcone la mostra “Meine Welt” di Inessa Emmar, a cura di Wilko Austermann.Prima personale italiana per la giovane artista del Kazakistan in esposizione fino a fine 2018, la mostra offre al pubblico napoletano 10 tele create per l’occasione con la tecnica della xilografia e ispirate ai colori, alla vivacità e al sole di Napoli: esseri fantastici fluttuanti nel loro mare di colore con l’aggiunta sullo sfondo della sagoma del Vesuvio rappresentate in alcune delle opere proposte.Un mondo onirico popolato da creature favolose, oggetti reali che divengono sogno nella rappresentazione, situazioni paradossali, oggetti ed esseri decontestualizzati dai colori vivaci.Addetti ai lavori, collezionisti e art dealer hanno gremito il vernissage dalla mattina al primo pomeriggio durante un brunch in terrazza: Alberto ed Enrica Sifola, Gianantonio ed Emma Garzilli, Miscenka Solima, Peppe e Fabrizia Cinalli, Maria Consiglia Visco Marigliano, Stefano Cimaglia Gonzaga, Mario e Francesca Mattioli, Danilo Ambrosino, Rosa Francesca Masturzo, Annamaria De Fanis, Sergio Cappelli, Maria Di Pace, Carmine Abate, Giuliana ed Augusto Vitale, Andrea Rea, Luigi e Letizia Metafora, Piera Ricciardelli, Stefania De Martino, Paola Milone, Cristina Capozzi, Mariagrazia Greco, Francesca Leosini, Corrado Grieco, Wilko Austermann, Pietro Chirico, Silvia Renna.