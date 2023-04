Alla Spot home gallery di Napoli arriva la mostra di Michael Ackerman “Homecoming - New York • Varanasi • Napoli”

La prima mostra personale dedicata al fotografo americano Michael Ackerman a Napoli, “Homecoming - New York • Varanasi • Napoli” sarà inaugurata giovedì 13 aprile alle ore 12 alla Spot home gallery e sarà visitabile fino al prossimo 30 giugno.

Il nome della mostra contiene, già nel titolo, il senso del percorso visivo delineato dalla gallerista Cristina Ferraiuolo. Nella parte dedicata a New York, accanto ad alcune immagini iconiche degli anni '90, saranno esposte le opere più recenti realizzate dall'artista durante i suoi continui ritorni nella città dov’è cresciuto e dove si è formata la sua visione artistica.

Le sue fotografie infatti nascono da una nostalgia di casa, dall'amore per la sua città e da un profondo bisogno di entrare in contatto con la sua gente. La seconda parte della mostra è invece dedicata a Varanasi, altra meta fondante del percorso artistico di Michael Ackerman. Qui negli anni ’90 ha realizzato il suo primo grande progetto “End Time City”, pubblicato nel 1999 da Robert Delpire, che lo fece emergere nel panorama fotografico contemporaneo. Infine Napoli, città dove Ackerman ha scelto di tornare più volte nel corso degli anni, per dedicarsi alla sua ricerca personale, ospite in questa casa che oggi è diventata Spot home gallery.

L'artista in una nota poi dice: «Sono nato in Israele, cresciuto a New York e ora vivo con mia moglie e mia figlia a Berlino. Tornare a casa è impossibile, ma la ricerca non ha mai fine. Ci sono luoghi in cui amo stare, ai quali mi sento connesso, luoghi dove esistere e perdermi è puro piacere. Luoghi in cui mi sono sentito un po' meno alieno. La fotografia è un atto di riconoscimento profondo e quando scatto una foto ho la breve illusione di appartenere».