Martedì 15 Ottobre 2019, 11:54

NAPOLI - Non sarà un match calcistico ma una gara tra studenti di istituti superiori ed universitari, promossa dal Centro di Cultura e Studi Giuseppe Toniolo. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà domani presso stadio San Paolo ed avrà inizio alle 9. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del Mons. Nicola Longobardo, Rettore della Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio, verranno presentati e premiati i progetti dei protagonisti della manifestazione, i ragazzi degli Istituti superiori e delle Università che hanno aderito all’iniziativa. I dodici lavori migliori, selezionati da un comitato scientifico presieduto dal professor Antonino Zichichi, saranno presentati e votati dagli studenti delle scuole tramite un’apposita app.Saranno presenti anche alcuni studenti in rappresentanza dell’Università degli studi di Napoli “Partenope”, a seguito di una selezione tra molteplici progetti candidati realizzata da una commissione di esperti dell’Associazione Onlus Toniolo. Parteciperanno ben due dei gruppi vincitori della I Edizione del Contamination Lab Uniparthenope: MUSH Better (Samuele Orcesini, Riccardo Iovinello, Gabriele Francier, Alessandro Finizio) e Shark Patch (TODISCO Valeria Todisco, Carmen Vollaro, Ornella Parisi, Vincenzo Poziello, Giuseppe Poziello, Angelina Cirillo).Il Contamination Lab è un progetto promosso dal Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DiSEG) dell’Università degli studi di Napoli “Partenope”, coordinato dal professor Antonio Garofalo e finanziato dal MIUR. Il Clab è nato con l’obiettivo di generare idee imprenditoriali attraverso la contaminazione di conoscenze, competenze e talenti sui temi della Blue Economy e della Circular Economy.