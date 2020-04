«Amabie@Montesanto», ecco la web storia partecipata contro la pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le tante iniziative che in queste settimane di quarantena vengono proposte sul web, c'è “Amabie@Montesanto”. L’iniziativa nasce da un gruppo di attivisti napoletani che ogni anno si riunisce per dar vita al, che ogni martedì grasso porta in piazza un numero sempre crescente di persone. Quest’anno la fine del Carnevale è purtroppo coinciso con l’inizio della quarantena e il gruppo si è chiesto se non fosse possibile canalizzare tutta l’energia espressa in settimane di laboratori per il Carnevale in una nuova impresa collettiva finalizzata a rompere l’isolamento e rendere un poco più sopportabile la permanenza in casa per grandi e piccoli.Lo spunto è stato offerto dall’iniziativa dell’artistache ha proposto di disegnare e far circolare sul web tante immagini di una strana creatura: l’Amabie. Per chi non lo sapesse: “Una credenza giapponese - scrive la Bigardi - racconta che, in tempi di epidemie e contagi come questo che stiamo vivendo, c'è unoun essere soprannaturale, che emerge dal mare. Questa creatura si chiama Amabie, ha la faccia da uccello, tre code da sirena e dei lunghi capelli. Se si mostra il suo ritratto, la malattia finirà e lei scomparirà negli abissi marini. Ma bisogna disegnarla in tanti per far finire il contagio”. Allora, si è chiesto il gruppo, perché non costruire una grande storia collettiva, con protagonista un’Amabie che arriva a Napoli, e in particolare nel popolare quartiere di Montesanto, per salvare la città dall’epidemia? Detto fatto, è stato costruito un sito www.amabieamontesanto.it, che ogni settimana pubblica un capitolo della storia e accanto a questo disegni, video, poesie, testi, oggetti di artigianato fotografati, ispirati al capitolo in questione e inviati dai lettori all’indirizzo di posta amabieamontesanto@gmail.it.Sfogliando le pagine del sito ci si stupisce per la varietà dei contributi proposti e per la diversa età dei partecipanti: al momento la storia è arrivata al cap.III in cui l’Amabie arriva finalmente a Napoli e incontra uno strano personaggio della tradizione:. A emergenza rientrata ed epidemia debellata, ulteriore obiettivo sarà quello di organizzare una grande festa, con una mostra di tutti i materiali raccolti e una parata dal titolo Amabie@Montesanto, in cui finalmente Amabie incontrerà tutti i personaggi protagonisti delle varie edizioni del Carnevale a Montesanto (il Leviatano, Marianna ‘a Capa ‘e Napule, Panopticon 2.0, ecc.).