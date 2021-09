«Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese. La vera ricchezza è il luogo in cui si vive». Sono parole di Angelo Vassallo, il «sindaco pescatore» di Pollica ucciso in un agguato nel 2010 per il suo impegno a favore del rispetto del territorio e contro l'illegalità e le organizzazioni criminali. Proprio il pensiero del compianto primo cittadino del Comune del Salernitano rappresenta l'incipit dell'incontro pubblico organizzato per venerdì 10 settembre 2021 sulla terrazza di Villa Fondi, a Piano di Sorrento.

A promuovere l'evento «Onde di Legalità» è l'associazione La Grande Onda, che si avvale del patrocinio del Comune della Costiera. Appuntamento alle ore 19 sul belvedere affacciato sul golfo di Sorrento. Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Iaccarino, introduce i relatori la presidente de La Grande Onda, Laura Cuomo. Previsti gli interventi dell'ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, Direttore marittimo della Campania, che spiegherà come si è arrivati ad infliggere un duro colpo ai datterari che per anni hanno devastato il mare della penisola sorrentina. Toccherà poi a Dario Vassallo, fratello di Angelo, che guida la Fondazione che porta il nome del «sindaco pescatore» ed è anche presidente della commissione per l'Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, illustrare ai presenti come Pollica sia riuscita a rinascere sotto la guida di un sindaco ambientalista. Infine Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, chiarirà in cosa consiste il «Modello Bacoli» per la legalità e la tutela del territorio. Modera gli interventi ed il successivo dibattito con il pubblico il giornalista Ettore De Lorenzo. L'evento è ad ingresso libero, però con accesso consentito solo a chi è in possesso del green pass.