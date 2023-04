La mostra di Isabella Ducrot apre la stagione culturale di Villa San Michele

Inaugura stasera alle 18 la stagione culturale di Villa San Michele ad Anacapri con la personale di Isabella Ducrot, dal titolo "Bella Terra". L’ ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi sull’isola azzurra, celebra il genio dell’artista italiana, attraverso l’esibizione, curata da Magnus af Petersens e organizzata dalla Fondazione Axel Munthe. La mostra consiste in dodici opere che saranno esposte all’interno del padiglione Olivetum, grazie alla collaborazione con la prestigiosa galleria Gisela Capitain di Colonia.

Ha dichiarato il curatore svedese: “I lavori sono una celebrazione della fragile bellezza della natura attraverso un albero, il mare, le montagne e la luna, ripetuti in un ciclo, come le stagioni. La ripetizione di un tema può essere trovata nella musica, nelle preghiere, nei modelli dei tessuti e anche se apparentemente il motivo è lo stesso, c'è una variazione infinita, come in un paesaggio familiare che cambia con l'ora e la stagione. In alcuni dipinti le foglie sono marroni, in altri l'albero porta frutti, evocando rigenerazione e rinascita”.

Gli fa eco la soprintendente del museo anacaprese Kristina Kappelin: ”Quest’anno la stagione culturale di Villa San Michele riparte con molto anticipo grazie al nuovo utilizzo del padiglione del giardino, Olivetum, come spazio espositivo di arte contemporanea. Sono felice di farlo attraverso la mostra di Isabella Ducrot, artista poliedrica, molto apprezzata.

Isabella Ducrot è nota soprattutto per il suo uso di tessuti intrecciati, lino, seta, lana o altro. Ne colleziona di molto antichi, raccolti dai suoi numerosi viaggi in Asia. Ha scritto di come l'intreccio di fibre in una trama lo renda forte al punto da considerarlo un ideale e una metafora per la società e una struttura per il pensiero. La duttile morbidezza della stoffa si ritrova anche nel suo lavoro su carta cinese utilizzata per la serie Bella Terra.

L'esposizione è realizzata con il patrocinio dell'Ambasciata di Svezia in Italia, del Consolato di Svezia con il sostegno di Birgitta e Conni Jonsson. La mostra sarà visitabile fino al 14 maggio, tutti i giorni, dalle ore 9,00.