Anacapri, a Villa San Michele la II edizione de "il Salotto della Sfinge"

Anacapri. Al via da venerdì 28 fino a domenica 30 agosto, la seconda edizione della rassegna Il Salotto della Sfinge di Villa San Michele ad Anacapri, incontri di cinema, letteratura, e arte sul tema della bellezza. Protagonisti Pappi Corsicato, Bianca Nappi, Paolo Stella, Phaim Bhuiyan e una mostra dedicata all’arte serica di Annamaria Alois, introdotta da Pasquale Salzano, presidente SIMEST e Chief International Affairs Officer CDP.Un festival che mette in evidenza la parola, come un happening tra amici, in una delle stanze della propria casa, scrittori, registi, attori, raccontano il loro lavoro, svelano i dietro le quinte, esaudiscono le curiosità della platea. Organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Città di Capri, del Comune di Anacapri e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri. Per info e prenotazioni tel 0818371401 - mail events@sanmichele.org.