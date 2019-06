La scrittrice Annavera Viva in tour al rione Sanità con le letture sui terrazzi panoramici

Sabato 8 Giugno 2019, 20:23

È un’occasione da non perdere, domenica 9 giugno, la visita guidata al Rione Sanità, organizzata dall’associazione Vivere Napoli, per la durata di 2 ore e 30 minuti, che spazia dai beni artistici e architettonici, fino al Noir raccontato dalla Scrittrice Annavera Viva in tour, tra vicoli e palazzi, che hanno ispirato la sua penna. Il misero e la fantasia sono lo spunto per un’esperienza unica, dove oltre alla descrizione, l’emozionante visita dalla Sanità ai Vergini, la spiegazione della Basilica di Santa Maria alla Sanità, sarà anche l’inizio di una storia letteraria, che ha dato vita a “Questioni di sangue”, “Chimere” e “La Cattiva Stella”, sequel di gialli editi da Homo Scrivens. Così la chiesa non è solo uno dei principali esempi del Barocco Napoletano, conosciuta come chiesa di San Vincenzo ‘O Munacone (il monacone), con la cupola rivestita di maioliche gialle e verdi e un affresco risalente al V-VI secolo ovvero la più antica raffigurazione della Madonna a Napoli, ma anche il luogo che ha ispirato il primo dei romanzi, e poi la serie.La passeggiata continua a Palazzo Sanfelice, simbolo del passato nobiliare della Sanità, nota un tempo per la salubrità dell’aria e le guarigioni quasi miracolose che avvenivano in zona. Fu per questo che nel 1724 il nobile architetto napoletano Ferdinando Sanfelice decise di trasferirvisi con tutta la famiglia comprando un antico palazzo fatiscente e trasformandolo in una struttura degna di una vera e propria reggia. Il palazzo ha spesso fatto da sfondo a film famosi tra cui il riadattamento cinematografico di “Questi Fantasmi”, di Eduardo de Filippo con Vittorio Gassman e Sofia Loren. “Numerosi film sono stati girati in questo rione che è un vero set a cielo aperto- ha detto Annavera Viva- E anch’io quando ho dovuto trovare il luogo dove ambientare i miei romanzi non ho potuto scegliere che questo”. La visita guidata continua al Palazzo dello Spagnolo, uno dei più belli di Napoli, in via Vergini 18, anche questo set per molti film, nonchè ambientazione di parte de La cattiva Stella, dove luoghi e cose sono viste da un diverso punto di vista, come attraverso un caleidoscopio di fantasia, che illumina il Rione, e i suoi protagonisti, fino a percepirne quasi il loro passaggio. Il mistero del contesto della Napoli popolare, è sempre più intrecciato alla realtà borghese, nelle storie dei protagonisti don Peppino e Padre Raffaele. Dopo l’esordio con “Questioni di Sangue” e poi “Chimere”, il terzo romanzo affronta nuovi mondi, popolati da sensitivi, cartomanti e astrologi, interpellati da tutti in modo sorprendentemente trasversale, dimenticando provenienza sociale o professionale. L’ambiguità serpeggia, tra sangue e segreti, mentre avvenimenti cruenti, conducono Padre Raffaele ad indagare ancora una volta nell’intricato animo umano.