Antonio Vastarelli al Sancarluccio per la presentazione del libro «Cause perse»

Sabato 18 dicembre, alle ore 11.00, al nuovo teatro Sancarluccio di Napoli si terrà la presentazione del libro «Cause perse – Una maledetta primavera per Jack Soriano» di Antonio Vastarelli, opera teatrale comica pubblicata da Edizioni MEA, con la prefazione di Pino Imperatore. A dialogare con l’autore saranno Geltrude Vollaro e il giornalista Enzo Colimoro. I brani della commedia saranno recitati dagli attori Antonio De Rosa e Tonino Scala.

APPROFONDIMENTI IL LIBRO «Archeologia del sangue» e Archeologia virtuale, Moscato... IL LIBRO «Nauaghia Naufragium», la sofferenza dei migranti nel... LO SPETTACOLO Al Sancarluccio in scena «Bella da morire» con Adele...

La trama del libro

Una donna ambigua assolda il detective Jack Soriano per cercare il marito, sordido politicante e braccio destro del sindaco, scomparso misteriosamente alcuni giorni prima. L’indagine sembra non avere sbocco e, soprattutto, viene continuamente interrotta da altri occasionali clienti di Soriano che, con richieste pressanti, lo costringono a cercare cose bizzarre, assurde, insensate. Soriano, però, braccato da creditori, ex mogli, figlie illegittime e spasimanti, non si perde d’animo e, pur di guadagnare qualche bigliettone, riesce a trovare sempre il modo di accontentare le strane richieste che gli arrivano. Lo fa in maniera inspiegabile, improvvisando. Alcune dolorose informazioni sul suo passato e il casuale incontro con un’avvenente psicologa lo porteranno ad affrontare le sue paure e, quando i nodi della vicenda verranno al pettine, a dare una svolta alla sua vita.