Apericult, torna la rassegna letteraria a Massa di Somma

Ideato da Clara Ilardo e da un gruppo di appassionati parte la terza edizione di Apericult (pronunciato come è scritto, perché “cult” sta per “cultura”), rassegna letteraria di Massa di Somma.L'evento ha ricevuto il sostegno della Regione Campania che ha permesso alla piccola rassegna di ingrandirsi senza perdere di vista l’obiettivo iniziale: portare la cultura nei luoghi frequentati da giovani e cittadini.Ad aprire i “salotti letterari” ospitati dai Caffè più frequentati del paese ci sarà Massimo Piccolo, che dopo dieci mesi di presentazioni in tutta la Penisola torna nella sua Campania con Estelle (prima di Massa di Somma il 7 giugno il 6, sarà a Salerno per la rassegna di Alfonso Bottone In Costiera Amalfitana presso la Chiesa Santa Maria De’ Lama e il 13 a Palazzo Massaioli di Eboli, per DiVini Libri Estate, la seguitissima rassegna di Raffaele Agresti).“All’evento di Piccolo del 7 presso il Vanity Deluxe Cafè” racconta l’ideatrice dell’evento Clara Ilardo “seguiranno Lucia Stefanelli il 14, Luca Trapanese che con - Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi - ha messo su carta, insieme a Luca Mercadante, la storia dell’adozione della piccola Aura (la bimba con sindrome di down rifiutata dai genitori e da ogni coppia alla quale veniva proposta e che ha trovato casa grazie all’amore di Luca) in un bel libro per Enaudi, e per finire Giovanni Damiano il 28. Ogni evento vedrà, oltre la parola scritta, anche la musica della Siro’s band e la degustazione di prodotti tipici declinati a seconda della fantasia dei vari locali ospitanti. E da quest’anno, oltre le presentazioni dei libri, che restano il centro però della nostra rassegna, ospiteremo anche alcuni spettacoli di cabaret come quello di Francesco Cicchella e Nello Iorio. Tutti gli eventi e le degustazioni sono a ingresso gratuito”.Per il programma completo: https://www.facebook.com/Apericult-a-Massa-di-Somma-447753422677955/