«Aperti per voi in Campania», aperture straordinarie grazie al Touring Club

Martedì 9 Aprile 2019, 12:59

Per il weekend del 13 e 14 aprile, i Volontari del Touring Club Italiano organizzano l'edizione 2019 di “Aperti per Voi in Campania”: una serie di visite guidate e di aperture simultanee e prolungate di alcuni dei luoghi artistici e culturali più significativi della regione.Uno sforzo non indifferente, come potrete vedere dal programma che segue. Gli obiettivi sono molteplici: far conoscere a tutti i siti campani dell'iniziativa Aperti per Voi, innanzitutto, dove i Volontari Touring per il Patrimonio Culturale accolgono i visitatori, permettendo aperture più continuative dei luoghi stessi. E poi, naturalmente, diffondere l'importanza della nostra iniziativa, cercare nuovi Volontari che si adoperino per i beni comuni, raccogliere associazioni e fondi necessari per poter proseguire l'importante opera di accoglienza (e tutela) di capolavori d'arte e di storia.Ecco il programma, città per città e paese per paese. Vi aspettiamo in tutta la Campania durante il 13 e 14 aprile!NAPOLIA Napoli, il 6 e 7 aprile inaugurazione anticipata di "Aperti per voi in Campania" in concomitanza con Piano City presso la Chiesa dei Santi Severino e Sossio, luogo Aperti per Voi: sabato 6, concerto di musica jazz (ore 21.30); domenica 7, concerto di musica classica (ore 21.30).Sabato 13 aprile, quattro eventi (per alcuni è richiesta la prenotazione, si vedano le schede dedicate):- ore 10: visita guidata al Complesso Monumentale Vincenziano; info sulla scheda evento dedicata.- ore 10: visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Redenzione dei Captivi; info sulla scheda evento dedicata.- dalle 10 alle 17: apertura delle chiese dei Santi Severino e Sossio e Gesù Nuovo, luoghi Aperti per Voi; alle 10 tour guidato.- ore 10.30: visita guidata all’ipogeo della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi; info sulla scheda evento dedicata.Domenica 14 aprile, due eventi (per alcuni è richiesta la prenotazione, si vedano le schede dedicate):- ore 10: visita guidata alla Chiesa e al Complesso di Santa Maria della Misericordia; info sulla scheda evento dedicata.- dalle 10 alle 13: apertura delle chiese dei Santi Severino e Sossio e Gesù Nuovo, luoghi Aperti per Voi.