Arena Flegrea, Peppe Iodice il 13 luglio in scena con «Peppy Summer»

Sarà l'attore e comico Peppe Iodice con il suo «Peppy Summer» mercoledì 13 luglio alle 21.00, il protagonista del nuovo appuntamento all'Arena Flegrea con il «Poker d'Assi» proposto da Pino Oliva patron del Teatro Troisi. Dopo il successo delle due edizioni del «Peppy Night Fest», 28 puntate trasmesse in diretta dal Teatro Troisi tranne l’ultima realizzata sempre in diretta dal Palapartenope di Napoli in sold out davanti a 4000 spettatori, il cast al completo del fortunato programma diventato ormai un cult televisivo, si sposta all’ Arena Flegrea di Napoli per un evento che si preannuncia straordinariamente comico. I protagonisti della trasmissione capitanati dallo strepitoso Peppe Iodice, escono dallo schermo per incontrare il pubblico che con tanto affetto li ha seguiti in questi due anni, e a loro propongono questo «Peppy Summer» uno spettacolo comicissimo con il quale garantiscono più di 2 ore di divertimento assicurato.

E in questo «Peppy Summer» il pubblico troverà di tutto: gli esilaranti monologhi di Peppe Iodice, un fuoriclasse della risata, con la sua comicità dalla battuta fulminea, con i suoi monologhi esilaranti, che fra l’altro rileggerà alla sua maniera tutti i fatti più importanti dell’attualità in un clima che è sempre quello di una grande festa perché, dice Peppe: «Se non è così, mi viene la malinconia…!» Non mancheranno gli sketch e le intemperanza comiche dell'esilarante Francesco Procopio, l’intrattenimento della affiatatissima coppia Mastandrea e Critelli il tutto proposto con la pimpante colonna sonora di Daniele Decibel Bellini.