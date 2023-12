ArmonicaMente Christmas edition a Bacoli, l'inclusione attraverso l'arte

Bacoli si prepara ad accogliere un evento di inclusione per le persone con disabilità. L'appuntamento con ArmonicaMente Christmas edition è per sabato 16 dicembre presso la Casina vanvitelliana del comune in provincia di Napoli. Le associazioni HekAuxilium e The Jack intendono promuovere il paradigma dell'inclusione nel mainstream attraverso l'arte, attraverso un'esibizione canora. Come veicolo principale per trasmettere questo messaggio.

L'obiettivo di questa collaborazione è far emergere la centralità della qualità della vita e del benessere, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni, indipendentemente dalla condizione.

L'inclusione, in questo contesto, si realizza quando la diversità scompare, lasciando spazio ad autentiche relazioni e ad un mutuo aiuto naturale.

“Vogliamo andare oltre l'inclusione, perché quella la pratichiamo ogni giorno nella quotidianità di questi ragazzi. La disabilità nelle attività che realizziamo non traspare. Emerge la persona. Perché è la persona che deve essere messa al centro in ogni campo, che sia la scuola, la vita sociale, il lavoro”. A dirlo i presidenti di HekAuxilium e The Jack.