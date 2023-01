Arte & Psiche, riparte il progetto al liceo classico Pansini di Napoli

«L’arte è una vera e propria cura per l’anima, e la creatività è una forma di linguaggio che permette di comunicare, elaborare e sperare». Lo sostiene Annamaria Ascione, psicologo clinico e ideatrice del progetto “Arte e Psiche” che è ripreso per il terzo anno consecutivo presso il liceo Pansini di Napoli.

Esempio di lavoro calato sulle esigenze effettive degli adolescenti, sul loro linguaggio, viene svolto nelle classi e in gruppo, tende alla prevenzione del bullismo, difficoltà di inclusione, integrazione e sviluppo della personalità dei soggetti in età evolutiva e nel difficile momento di crescita adolescenziale, con tutte le problematiche ad esso connesse. Condizione che in tantissimi giovani è stata resa ancora più pesante a causa della pandemia.

Il progetto si rinnova anche per il 2023 grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Daniela Paparella e della professoressa referente, Maria Indrio, e resta dedicato a Luca Piscopo quindicenne e allievo della scuola, prematuramente scomparso nel dicembre del 2021 (in circostanze ancora da chiarire, dopo un pranzo di sushi e nove giorni di ricovero in ospedale).

Genitori e insegnanti soddisfatti, visto che con forza ne avevano richiesto il rinnovo: il progetto sarà portato avanti da gennaio a giugno 2023 con incontri mensili di 2 ore ciascuno.