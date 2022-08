Con Artecard il concerto di Carmina Burana di «Un'Estate da Re» e tante altre iniziative

Solo per tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 agosto, coloro che acquisteranno un abbonamento Gold 365 sul sito www.campaniartecard.it riceveranno un omaggio per la straordinaria inaugurazione della rassegna musicale che si terrà sabato 3 settembre presso la Reggia di Caserta. Una gradita sorpresa per tutti gli appassionati del patrimonio culturale della Campania e, soprattutto, della grande musica dal vivo. In occasione della VII edizione di Un’Estate da Re - la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, Società regionale di valorizzazione dei beni culturali - Artecard offre l’occasione di ricevere in regalo un biglietto per la straordinaria inaugurazione prevista per sabato 03 settembre alle ore 21.00 presso i cortili della Reggia di Caserta.

Dalla mezzanotte di venerdì 26 agosto e fino alle 23.59 di domenica 28 agosto, infatti, coloro che acquisteranno un Artecard 365 Gold sul sito www.campaniartecard.it riceveranno un biglietto omaggio per il suggestivo spettacolo dal vivo dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’offerta è riservata agli utenti che acquisteranno online il pass che consente di visitare per due volte in un anno parte dei musei e dei luoghi della cultura del network Artecard. Una passeggiata all’interno delle sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del Mann, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri siti culturali che vanno ad arricchire il patrimonio artistico locale. Insomma: un viaggio nel magico mondo della cultura che alberga nella regione Campania.

L’abbonamento 365 Gold è disponibile nelle due seguenti versioni: Abbonamento 365 Gold – versione ordinaria: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.). Questa versione ha un costo di 43 euro per gli over 25 Abbonamento 365 Gold – versione young: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.).

Questa versione ha un costo di 33 euro per le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti Per ciascuno pass 365 Gold acquistato si riceverà un solo biglietto omaggio valido per assistere all’imponente composizione di Carl Orff che sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro «Giuseppe Verdi» di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica «Giuseppe Verdi» di Salerno. Una volta acquistato la propria Artecard 365 Gold sarà possibile ritirare il proprio biglietto presso il desk accrediti che sarà posizionato all’ingresso dei cortili della Reggia di Caserta.