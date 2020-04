Ascierto dipinto da Jorit battuto all'asta per 14mila euro, il ricavato al Pascale e alla Lombardia

L’asta di beneficenza del dipinto dello street artist Jorit Agoch che ritrae il volto dell’oncologo Paolo Ascierto, tra i primi ad aver sperimentato la somministrazione del farmaco tocilizumab nei pazienti affetti da Covid, ha fruttato ben 14.400 euro.

Con un senso di solidarietà che supera i confini geografici, metà dell’importo è già stato versato all'ospedale Pascale, mentre l’atra metà sarà donata alla Regione Lombardia, maggiormente colpita dal virus.

«Ho appena saputo che l’asta è chiusa: il dipinto è stato battuto a 14.400 euro», ha annunciato dalla sua pagina instagram Jorit, ormai famoso per aver raffigurato personaggi simbolo di lotta come dei guerrieri (Che Guevara, Mardona etc..). Ad aggiudicarsi l’opera un napoletano, che lavora nel campo del turismo.

Un contributo concreto a personale medico, infermieri e medici impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Per l’artista un «segno che nessuno si salva da solo e che ne usciremo solo comportandoci tutti finalmente da comunità». Nel ringraziare la casa d’aste Blindarte per aver reso possibile tutto questo, l'artista si appella infine a «una sanità pubblica gratutita e di qualità subito».

