Associazione Dimore Storiche, dal 22 maggio porte aperte nei palazzi mozzafiato di Napoli e Campania

Domenica 22 maggio l’Associazione Dimore Storiche Italiane coordinerà l’apertura gratuita al pubblico di numerose dimore, rocche, ville, parchi e giardini, confermandosi il museo diffuso più importante d’Italia.

La XII Giornata Nazionale Adsi è un’occasione per scoprire una rete di luoghi della storia e della memoria, dall’immenso valore culturale, ma è anche uno dei modi per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Ed anche per avvicinarsi alle esigenze concrete e giornaliere di chi tramanda, attraverso i secoli, i beni vincolati dallo Stato ma mantenuti con sacrificio e dedizione, contribuendo al decoro cittadino, alla crescita ed alla vitalità di borghi e territori di un paese meraviglioso tutto da scoprire.

In Campania le dimore aperte (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30) saranno: il Giardino di Palazzo Mirelli e Villa Di Donato a Napoli, Palazzo Capece a Caivano, Palazzo Niglio Jadicicco a Frattamaggiore, Palazzo Lanza a Capua, il Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara a Casolla, lo Chalet Pagliuca ad Alvignano, il Castello Pandone a Prata Sannita, Palazzo Rainone Mustilli a Sant’Agata dei Goti, Palazzetto Marciano a Durazzano, il Giardino Segreto dell’Anima a Tramonti, il Castello Macchiaroli a Teggiano, la Torre Volpe a Prignano, la Tenuta Vannulo a Capaccio, la Villa Pandola Sanfelice a Lauro.