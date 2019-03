Autori, nobiltà e web influencer per i «Sogni di carta» di Agata Piromallo

Martedì 26 Marzo 2019, 18:32

Aldo Masullo, Marco Demarco e l’assessore Nino Daniele hanno introdotto qualche giorno fa al Pan di via dei Mille l’ultimo libro di Agata Piromallo Gambardella, già professore di Scienza e Tecnica delle Comunicazione all’Università di Salerno come al Suor Orsola Benincasa e autrice di tomi sulla comunicazione e racconti: "Sogni di Carta" è un resoconto sulla generazione dei sessantottini ambiziosi, idealisti e a dire dell’autrice “sognatori” che avevano il fervente desiderio di trasformare il mondo in cui vivevano. Ma col tempo quei sogni erano amaramente rimasti irrealizzati e le speranze disattese. “Volevamo cambiare il mondo e non siamo riusciti nemmeno a cambiare noi stessi”, recita il primo capitolo. Il libro stesso (di carta) è difatti il mezzo attraverso cui i protagonisti della storia oniricamente intravedono quel mondo che vorrebbero cambiare, lo strumento e la chiave per evadere dalla gabbia di regole sociali e comportamenti in cui involontariamente erano imprigionati.Un’audience elegante, dotta e blasonata quel pomeriggio alla Sala Di Stefano del Pan. Con le figlie Annalisa e Januaria Piromallo (anche quest’ultima scrittrice col recente «Mariti Inutili») c’erano: la principessa Fulvia Filangeri, le duchesse Olga Frezza, Giovanna Carignani e Gloria Trezza, presidente Airc, la baronessa Anna Virginia San Severino, Francesca Solima, Annalisa Gasparri, Piera e Maria Grazia Leonetti, Arturo Landi, Carmine Arnone, Generoso Di Meo e Giorgio Nocerino, Mariolina Perlingieri, Diana Salzano, Misa de Vitiis, presidente Fai Campiana, Annalaura di Luggo e Olindo Preziosi, Sveva Scalvenzi, Andrea Aversa, Luca e Allegra Morieri, Antonio Onorato e Andrea Aversa, Marco Bottiglieri e Mariangela Bianco. In molti hanno terminato l’appuntamento al nuovo tempio della pizza A4 di Guglielmo Vuolo a Mergellina.