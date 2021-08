«Corto e a capo» premio Mario Puzo dedicato a «Il domani migliore»

Si terrà tra Avellino e Benevento la VII edizione della rassegna campana «Corto e a capo»- premio Mario Puzo, che quest'anno è dedicata a «Il domani Migliore».

«Il domani migliore non è qualcosa che arriverà, il domani migliore è adesso, qualcosa che c'è, che si avverte, che bisogna seguire, scoprire e poi averne cura". Così il direttore artistico Umberto Rinaldi presenta il tema della rassegna.

È un festival del cinema delle aree interne e fa rete con associazioni locali, con l'obiettivo di rendere le periferie centrali grazie al cinema.

Il premio Mario Puzo sin dalla sua prima edizione ha sempre cercato storie e produzioni che fossero capaci di raccontare in modo originale temi legati al sociale. «L'idea - afferma Rinaldi- è quella che il cinema possa contribuire al benessere psicologico e sociale delle persone.

Il festival si apre mercoledì 18 agosto con una dedica a Pierpaolo Pasolini - sua la citazione del titolo della rassegna «domani migliore».

Quest'anno sono 62 le opere internazionali selezionate e in concorso, divise in otto sezioni che verranno proposte durante le giornate del festival in diversi blocchi: mattutini, pomeridiani e serali.

La proiezione del documentario «Nel paese di temporali e primule» di Andrea D'Ambrosio sarà presso la libreria Naima/Ludovico Van a Montemiletto.

Giovedì 19 agosto a Castelvetere ci saranno proiezioni e presentazioni di opere in concorso e non venerdì.

Mentre venerdì 20 agosto a Colle Sannita, grazie alla Pro Loco, ci sarà la proiezione di uno dei laboratori della rassegna realizzato con i ragazzi del luogo. E sarà presente l'attore Gianni Parisi che presenterà il suo percorso artistico con lo spettacolo «Da Ponente a Levante».

Infine sabato 21 agosto come di consueto, ci sarà una serata dedicata alla musica e presso la Cavea di Venticano si esibirà il fisarmonicista di fama internazionale Carmine Ioanna.