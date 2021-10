De Giovanni presenta alla Feltrinelli di Napoli il romanzo fantasy «Awen. Il confine» di Monica Zunica

Con “Awen. Il confine”, composto da 432 pagine e con un costo di 18,50 euro, di Monica Zunica, già autrice di romanzi e racconti, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano inaugura la collana di fantasy e mistery “Mondi sommersi”. La prima presentazione è in programma alla Feltrinelli di Napoli martedì 5 ottobre, alle ore 18,00, in Via Santa Caterina a Chiaia, 23, angolo Piazza dei Martiri. Per l’occasione, l’autrice si confronta con un maestro del giallo italiano, lo scrittore Maurizio De Giovanni, e con il giornalista Giovanni Chianelli , “Il Mattino”.

Leggono brani del romanzo l’attore Roberto Cervone e le attrici Andreina Doria e Stefania De Francesco. Indosseranno abiti storici, in relazione alle atmosfere della narrazione, Elena Siravo, Imma D'Angelo, Marina Zunica, Enrico Manfredi. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà richiesta l’esibizione del Green Pass o di tampone negativo entro le 48 ore e l’uso della mascherina. Si tratta della prima tappa di un tour letterario nazionale che toccherà Roma, Bari, ancora Napoli e molte altre città italiane.

«Forti della tradizione che abbiamo espresso in passato con le nostre collane dedicate a romanzi di carattere storico e di grande ispirazione letteraria, abbiamo deciso di inaugurare una nuova collana, dal titolo evocativo “Mondi sommersi”, che si differenzi dalle altre. Una collana nel segno del Fantasy e del Mistery: un doppio filone per indagare il mistero e il fantastico, per far appassionare chi legge e, come si evince dal titolo, per viaggiare in mondi al confine, tra il reale e l’irreale. Mondi nascosti e mondi da scoprire in mezzo a oscurità e visioni che esaltano l’infinita bellezza del narrare. Mi auguro che lettrici e lettori saranno conquistati da queste nuove avventure proposte da Marlin», annuncia l’editore Sante Avagliano.

Significativo il commento dello scrittore Maurizio De Giovanni, che firma l’introduzione: «State per leggere qualcosa di profondamente diverso da tutto quello che avete letto nella vostra vita. Un fantasy, si potrebbe… Qui però, ed è una differenza fondamentale, ad alterare un flusso fin troppo noto e prevedibile e a rendere la lettura un’esperienza profondamente unica ci sono contaminazioni e riferimenti apparentemente così lontani e perfino contrapposti da lasciare a bocca aperta».

Si tratta di una trilogia fantasy in cui elementi della mitologia celtica e della cultura italiana per la prima volta si fondono in un'unica storia con personaggi provenienti dalla letteratura, che hanno l’opportunità di modificare il proprio destino per portare a compimento un’antica profezia. Dal Galles del V secolo ai nostri giorni, una ragazza lotterà senza sosta per far riemergere l’Awen, il potere che domina il destino del mondo. La scrittrice coniuga elementi della tradizione fantasy con omaggi sorprendenti ad Anna Maria Ortese, Dino Buzzati, Tacito e Matilde Serao in una combinazione letteraria originale.