La storia fotografica di Baia in piazza Alcide De Gasperi

Sabato 6 Ottobre 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 11:13

BACOLI - Inaugurata in piazza Alcide De Gasperi, è aperta al pubblico fino a questa sera la mostra «Visitando - Baia: persone, luoghi e dintorni». L’iniziativa è una occasione per raccontare - attraverso immagini d’epoca e video - i fasti dell'antica Baiae. Cinquanta gli scatti in esposizione che ricostruiscono il passato della frazione flegrea, di cui sono mostrati anche contraddizioni e aspetti contemporanei. «L’idea di questo evento nasce insieme ad altre associazioni locali - spiega Nestore Antonio Sabatano, presidente dell’associazione culturale Michele Sovente - Il nostro obiettivo è di promuovere il territorio con i suoi bellissimi posti ricchi di storia. Sono esposte immagini di luoghi che oggi purtroppo sono martoriati e poco tutelati. Si spera, anche attraverso questa manifestazione, di sensibilizzare non solo la gente ma anche gli organi preposti a fare di più per questi campi ardenti». La mostra fotografica, che si svolge con il patrocinio del Comune di Bacoli, è organizzata da Circolo Anziani di Baia, associazioni Michele Sovente e Ar.Tù, diving Subaia. In esposizione le foto di Antonio Sabatano, Antonio Imparato, Edoardo Ruspantini, Regina Di Palma. Gli audiovisivi proiettati, «Baia» e «Baia, la storia infinita», sono a cura di Ciro Amoroso. L’ingresso è gratuito.