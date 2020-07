Bacoli, riapre la Necropoli del Fusaro con una mostra

Riapre nella giornata odierna la Necropoli del Fusaro a Bacoli. L’inaugurazione vedrà anche la presenza di una mostra espositiva, proprio all’interno del colombario e quindi in uno scenario suggestivo. Costituito da una serie di ambienti al livello della strada e da un edificio ipogeo del tipo a colombario, la necropoli è originaria tra il primo e secondo secolo dopo Cristo, per essere poi riportata alla luce dall’architetto regio Carlo Bonucci. Dopo decenni di incuria, si è proceduto alla riqualificazione del luogo sia prima dell’emergenza sanitaria che nelle settimane post lockdown, con l'importante contributo dei volontari, tanto da poter permettere la riapertura nella giornata odierna.



Della riapertura ne ha parlato anche il sindaco Della Ragione: "È una gemma nascosta della nostra città, posta in un luogo strategico. Lungo il percorso turistico e culturale, nel sottosuolo, che deve collegare la Casina Vanvitelliana con le Terme di Baia. A metà strada tra la parte borbonica e quella romana. Bacoli è ricca di tesori, ovunque. Vogliamo riaprirli tutti. Vogliamo valorizzarli tutti, in un unico insieme. Ringrazio i volontari che ci stanno dando un aiuto incredibile. Ringrazio l'artista Antonio Fontanella per l'installazione dal titolo "Sguardi di vita: la necropoli del Fusaro ed il tempo nel mondo antico". Insieme, ce la faremo. Un passo alla volta".