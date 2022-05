Bae Myung-hoon all'Università Orientale di Napoli ​per presentare “La torre”

In occasione del tour promozionale che lo vede impegnato in questi giorni in Italia, lunedì 30 maggio, all'Università Orientale di Napoli, lo scrittore sud coreano Bae Myung-hoon, uno dei più importanti autori di fantascienza contemporanei, dialogherà con Andrea De Benedittis (docente di Lingua e letteratura coreana) e Ilaria Benini (editor, add editore) per presentare “La torre”.

L’evento si terrà alle 9 presso il Salone delle conferenze, II piano di Palazzo Corigliano.

Il libro è composto da sei storie interconnesse che si svolgono in un grattacielo di 674 piani chiamato Beanstalk, in uno Stato sovrano in perenne conflitto con Cosmomafia e con i Paesi limitrofi. Per avventurarsi all’esterno è necessario superare gli stretti controlli alle frontiere tra il ventiduesimo e il venticinquesimo piano, e soprattutto non soffrire di suolofobia, l’intensa e divorante paura di scendere al piano terra.

All’interno di questo scenario geopolitico, ogni racconto è uno spaccato sulle dinamiche di potere nella Torre, simbolo del capitalismo contemporaneo. Bae riesce a creare una visione allo stesso tempo divertente e oscura della vita contemporanea, confermando una delle più affascinanti tendenze culturali del nostro tempo: l’acume dello sguardo della Corea del Sud sul mondo in cui viviamo.