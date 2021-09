Alle origini della balneazione attrezzata italiana tra benessere e sicurezza: convegno al Bagno Elena di Napoli

“Bagni di mare. Alle origini della balneazione attrezzata italiana tra benessere e sicurezza”. Questo il tema del convegno che si terrà a Napoli sabato 25 settembre, alle ore 18.30, presso il Bagno Elena, in via Posillipo14. L’evento sarà l’occasione per raccontare e analizzare la funzione storica della balneazione attrezzata italiana, alla presenza di molte figure istituzionali, tra cui il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al quale saranno affidate le conclusioni della serata.

Il Bagno Elena, storico sito balneare napoletano, sarà quindi teatro di una mostra fotografica e di una serata evento nel corso della quale verranno presentati i riconoscimenti “Lido storico italiano”. Si tratta di una presentazione dei diplomi che saranno poi assegnati agli stabilimenti balneari centenari durante le celebrazioni del sessantesimo anniversario SIB al Sun di Rimini 2021. Tra i lidi che saranno insigniti di questo riconoscimento ci sarà anche l’ospitante lido Bagno Elena. «Siamo fieri e orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, perché certifica ancora una volta quanto il nostro sito balneare sia stato nel tempo un punto di riferimento per tutti i napoletani e i turisti che, nel corso di questo secolo, ci hanno scelti come meta preferita per i loro “bagni di mare”».

La serata, alla quale presenzieranno i presidenti provinciali del SIB Campania, sarà introdotta da Marcello Giocondo, il presidente del Sindacato per la Campania.

Ci saranno i saluti istituzionali dell’Assessore al Verde Luigi Felaco, del Direttore della Confcommercio Campania Pasquale Russo e del Presidente ASP del Tirreno Centrale l’avvocato Andrea Annunziata.

Nel corso dell’evento, interverranno il Presidente nazionale SIB Antonio Capacchione, il Professore e Avvocato Antonio Palma, Ordinario all’Università ‘Federico II’ di Napoli, il Direttore Marittimo della Campania l’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe Vella, e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

L’evento coincide con la ricorrenza del sessantesimo anniversario della costituzione del Sindacato Italiano Balneari (SIB), la più antica e rappresentativa organizzazione dei siti balneari del nostro Paese. Il SIB, per questa celebrazione, propone una serie di iniziative volte a evidenziare il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana che, come dichiara il Presidente nazionale SIB, Antonio Capacchione, «con la sua storia plurisecolare, ha reso competitivo il nostro Paese nel mercato internazionale delle vacanze, costituendo una delle più importanti espressioni del Made in Italy».