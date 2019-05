Banana Yoshimoto, incontro all'Orientale con la scrittrice

Martedì 14 Maggio 2019, 12:27

Venerdì 17 maggio alle ore 10.00 la poetessa, saggista, traduttrice tedesca Monika Rinck, una delle protagoniste più note oltre che più dinamiche della scena letteraria di lingua tedesca, incontrerà il suo pubblico presso la sede dell’Orientale di via Duomo 219. Con lei Valentina Di Rosa. Nell’ambito del ciclo “Letture scritture tedesche”.Monika Rinck dopo aver studiato Storia, Comparatistica e Scienza delle Religioni a Bochum, Berlino e Yale, ha esordito con le sue performance recitative nella Berlino post-Muro di fine anni ‘90. Densa di riferimenti colti che spaziano dal repertorio antico a quello postmoderno, la sua scrittura muove da un rifiuto della «ideologica cacofonia» attribuita all’era mediatica e globale. Ne deriva la scommessa di un pensare poetico inteso come spregiudicata decostruzione del senso comune e sperimentale riassemblaggio dei nessi fra «concetti», immagini e ritmi.Riattualizzando il dettato dell’avanguardia, Rinck si concentra così, in primo luogo, su un uso enfatico dei pronomi, chiamati in causa come principali vettori del suo discorso: «io» «tu» «noi» «voi». È infatti nel compenetrarsi di «singolare» e «plurale» – evocato ora nelle figure del discorso amoroso, ora nella dimensione collettiva del gruppo – che risiedono ai suoi occhi le premesse per la rifondazione di una comunità di intenti capace di realizzare l’auspicata sintesi di valori estetici e valori politici.