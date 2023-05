“Be That Woman - Mitologia contemporanea”, il libro catalogo della mostra fotografica di Donatella Donatelli al Poetè

"Be That Woman - Mitologia contemporanea", il libro catalogo della mostra fotografica di Donatella Donatelli – tenutasi al Museo Archeologico nazionale di Napoli “Mann” nel 2020 a cura Chiara Reale –, edito da De Angelis Art, approda il 10 maggio alle 18.30 al caffè bistrot Il Tempo del Vino e delle Rose per la rassegna letteraria Poetè, ideata e diretta da Claudio Finelli, interverranno con l’autrice la Referente Politiche Trans Antinoo Arcigay Napoli Daniela Lourdes Falanga e la curatrice del progetto Chiara Reale.

Il libro, fin dal titolo sintetizza l'interessante percorso sperimentale che indaga i riferimenti iconografici femminili dei giorni nostri compiuto dalla fotografa, che, senza voler negare l'accezione classica di femminilità intesa come bellezza, leggiadria e fecondità, intende proporre un nuovo universo iconografico in cui la donna si riconosce anche simbolo di forza, sapienza, diversità, accoglienza, multietnicità, tolleranza.

Oggi il sostantivo "mito" e l’aggettivo "mitico" sono frequentemente utilizzati facendo riferimento a una persona o personaggio divenuto un'"icona" nel senso semiologico del termine: portatore di un messaggio attraverso l'immagine.

La mostra vuol rendere omaggio alla donna che può incarnare ogni forma, come quelle indicate dalle fotografie di Donatelli e quelle derivanti dal mondo classico.

Il mito femminile a cui si riferisce l’analisi fotografica dell’artista arriva dall’antichità e, sotto una

nuova veste fotografica, rinnova l’idea alla base del divismo: indicare riferimenti femminili in cui, come nel mito, possano riconoscersi tutte.