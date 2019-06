Sabato 22 Giugno 2019, 19:41

Gerusalemme, Brema e ora Napoli. Arriva in città, per l’unica tappa italiana, Bike_it, la mostra internazionale dedicata alla bicicletta e alla sua storia, che sarà inaugurata lunedì 24 giugno a Città della Scienza in collaborazione con Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) e sarà allestita fino al prossimo aprile.L’INAUGURAZIONE A TEMALunedì per raggiungere Città della Scienza è prevista alle 17.30 da piazza Sannazaro una pedalata per ciclisti e visitatori fino al padiglione Galilei. Alle 18.30 il taglio del nastro con i saluti di Giuseppe Albano, commissario della Fondazione Idis – Città della Scienza e gli interventi di Anna Adamek direttore della Curiatorial Divisium di Ingenium, Canada e di Maya Halevi, direttore del Bloomfield Science Museum di Gerusalemme.I TEMIQuesta mostra tratta il tema delle biciclette sotto tre prospettive principali: la bicicletta, una macchina incredibile; la Bici e il ciclista; la Bici e società.IL COSTOIl biglietto solo per la mostra Bike_it costa 5 euro (4 per chi arriva in bici), previsto poi il biglietto integrato anche per visitare Città della Scienza (10 euro adulti, 8 per chi arriva in bici) e ridotto per bambini e ragazzi, over 65 e studenti universitari (7 euro, 6 per chi arriva in bici). Per le biciclette c’è il parcheggio gratuito.LE TAPPEDopo Napoli, il viaggio a due ruote di Bike_it proseguirà tra un anno in Canada, ad Ottawa (da giugno 2020 ad aprile 2021) e in Polonia, a Varsavia (da giugno 2021 ad aprile 2022 ).