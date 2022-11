BlindArte, aperta l'esposizione delle opere di arte moderna e contemporanea: saranno all'asta il 30 novembre

E’ aperta presso la sede milanese della Blindarte in via Palermo 11, l’esposizione delle opere di Arte Moderna e Contemporanea che saranno esitate in asta il 30 novembre 2022 a Milano, in collegamento con la sede di Napoli. Moltissime sono di grande interesse e con una storia rilevante, riguardanti artisti le cui opere sono particolarmente contese nell’attuale mercato delle aste. Certamente l’acquerello di Giorgio Morandi, molto elegante, eseguito nella sua amata Levico nel 1957, è tra questi. L’opera che riproduce con eccezionale suggestione la ciminiera tipica di questi paesaggi, è stimata 60.000/80.000 euro. Di grandissimo interesse l’enigmatica opera su tela di Vincenzo Angetti, «Oltre il linguaggio», Semiosi del 1969, stimata 18.000/25.000 euro. E’ forse uno tra i lavori che meglio svela la ricerca sul linguaggio e sul suo superamento che ha da sempre affascinato il grande artista italiano. Rarissima la pittura su carta del 1961 di Jannis Kounellis, dove l’artista dipinge i celebri segni tipografici su sfondo chiaro «alludendo all’invenzione di un nuovo ordine per un linguaggio frantumato, polverizzato».

L’opera, appena archiviata presso l’Archivio Kounellis, Roma è proposta con stima 90.000/140.000 euro. Un allegro ritratto di Michelangelo Pistoletto, eseguito nel 1988, cm 125x165, che rappresenta Marisa Palazzolo, stimato 120.000/160.000 euro. Il ritratto di Lucio Amelio, famoso gallerista napoletano, eseguito da Andy Warhol nel 1985, testimonia a distanza di tempo il rapporto di amicizia e stima che l’artista nutriva per il suo gallerista e amico napoletano Lucio. Il grande disegno/collage, cm 101x77, è stimato 60.000/80.000 euro.