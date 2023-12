Calendario Kolibrì 2024: mesi di/versi con haiku illustrati

Ritorna il “calendario-compagno di viaggio” di Kolibrì, strumento versatile e inclusivo di mesi…di/versi: ovvero, 12 haiku – uno per ogni mese dell’anno - di due autrici italiane contemporanee, illustrati da giovani artisti e illustratori allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (e, per questa seconda edizione 2024, anche della Scuola italiana di Comix), selezionati per la pubblicazione da un Contest promosso dall’Associazione culturale napoletana attiva da oltre vent’anni sul territorio con il suo impegno di promozione culturale, educativa e sociale. Dialoghi è il non casuale titolo del calendario 2024, ispirato, in tempi di dolorosi conflitti, divisioni e violenze di ogni genere, da una frase di papa Francesco: «La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contrapposte».

La presentazione di Dialoghi (e la festa di premiazione con brindisi dei giovani artisti vincitori del Contest) è in programma martedì 19 dicembre alle ore 17:00 nella sede della Fondazione Foqus (in via Portacarrese a Montecalvario 69, Sala Caratteri, secondo piano). Interverranno Enrica D’Aguanno e Daniela Pergreffi, docenti dell’Accademia di Belle Arti che è in sodalizio con Kolibrì; il direttore della Scuola Italiana di Comix Mario Punzo e la presidente di Kolibrì Donatella Trotta (autrice dei versi dei mesi dispari con la poetessa Laura Anfuso, autrice dei mesi pari).

Forma d’arte plurisensoriale di estrema concisione, dai toni semplici e dalla peculiare struttura in tre versi, con uno schema di 5, 7 e 5 more (unità di misura della durata delle sillabe nella metrica classica), gli haiku sono poesie molto visive, di impatto emotivo, che ben si prestano al dialogo tra Oriente e Occidente, natura e cultura e tra generi, voci e generazioni diverse: lo farà assaporare, per l’occasione, il reading di Salvatore Guadagnuolo, Giuseppe Coppola e Cristina Morra, con interventi musicali di Mari Zingarina alla fisarmonica.

Ma lo dimostrano anche le tavole del calendario, realizzate da Ester Finelli (autrice della copertina e del mese di gennaio); Barbara Carbone (febbraio); Erika Iole Marotta (marzo); Marta Fogliano (aprile); Edoardo Iodice (maggio); Luisa Straiano (giugno); Gabriele Pellegrino (luglio); Domenico Criscuolo (agosto); Marcella Sorrentino (settembre); Sebastiano Marrazzo (ottobre); Francesca Romano (novembre); Martina Iacovino (dicembre).

I loro lavori sono stati selezionati dalla giuria tecnica del Contest, presieduta da Enrica D’Aguanno e composta da Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen, Pako Massimo, docente all’ABaNa e a Comix, Mario Punzo, i librai Imma Napodano e Roberto Valentini e Donatella Trotta.