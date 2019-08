​«Cammini Vesuviani»: escursioni sul vulcano per vedere le stelle cadenti

Venerdì 9 Agosto 2019, 11:09

“Cammini Vesuviani” è una serie di eventi che si svolgono nel periodo estivo lungo i sentieri del Vesuvio. Si va avanti fino al 15 agosto, tutte le sere, al raggiungimento minimo di 10 persone per gruppo. Si tratta di un percorso serale che porterà a scoprire sentieri e panorami mozzafiato del vulcano vesuviano ed all’osservazione della volta celeste per godersi il cielo di agosto, lo spettacolo delle sciame delle Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, residui della disintegrazione della cometa Swift-Tuttle, che darà luogo a scie luminose di altissimo effetto, oltre alla congiunzione della Luna con i pianeti Giove e Saturno. La luce delle stelle accompagnerà i visitatori in una dimensione surreale, dove prevarranno i sensi aprendo la mente a scenari unici. I paesaggi si apriranno magicamente, come il magnifico panorama della piana campana, del Golfo con la costiera sorrentina e Capri. Il sentiero, semplice e percorribile anche da bambini, domina la Valle dell’Inferno in tutta la sua maestosità, dove si potrà consumare anche la colazione a sacco oltre che ammirare il cielo stellato. L’osservazione delle stelle sarà accompagnata da un assaggio di grappa vesuviana.Il luogo dell’appuntamento è il parcheggio antistante l’accesso al cratere, nel comune di Ercolano, l’ora dell'appuntamento è alle 19, accoglienza del gruppo e partenza alle 20. Per prenotare basta mandare un whatsapp ai numeri 3355842706 - 3338911700