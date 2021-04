Assistenti sociali Campania, webinar in ricorso di Maria Rosaria Minieri

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, organizza un webinar per gli iscritti in ricordo di Maria Rosaria Minieri: «Il suo impegno per la Tutela e il rispetto della Deontologia nella professione di Assistente Sociale». L’appuntamento si terrà giovedì 29 aprile 2021 dalle 9,30 alle 13,30. Moderati dal giornalista Franco Buononato, sono previsti i saluti istituzionali e gli interventi di Gilda Panico, presidente CROAS Campania; di Gianmario Gazzi, presidente nazionale del CNOAS; di Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Giustino Fortunato; di Gaetano Minieri, sindaco di Nola; di Riccardo Izzo, Consulta Interprofessionale; di Massimo Corrado, vice presidente CROAS Campania; di Salvatore Poidomani, segretario generale del sindacati SUNAS; di Delia Manferoce, vicesegretario SUNAS; di Andrea Di Fiore, responsabile Ufficio Politiche Sociali Comune Gragnano; di Gennaro Izzo, docente Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Previsto l’intervento dell’avvocato Salvatore Gesuè con un ricordo della madre Maria Rosaria Minieri. A seguire testimonianze e ricordi di Paola Celentano, Giovanna Di Iorio, Lucio Pignalosa, Mariapina Quaranta e Raffaella Vallone. Al termine i saluti della presidente Gilda Panico.

