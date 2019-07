Lunedì 22 Luglio 2019, 19:08

I templi di Paestum sotto la Luna, ma anche Pompei ed Ercolano di notte per rivivere la realtà delle antiche città sepolte dal Vesuvio. Con un evento straordinario nel parco della Reggia di Carditello, un concerto dei Cantori di Posillipo, s'è aperta anche quest'anno la stagione estiva di Campania By Night il programma di percorsi accompagnati spettacolarizzati in siti culturali, aree archeologiche e musei realizzato dalla Scabec Regione Campania che prevede una serie di visite in luoghi di particolare suggestione. Ma sempre di notte, per offrire ai turisti ma anche a chi resta in città, l'opportunità di una visione diversa dei siti. In particolare a Ercolano ogni venerdì (ore 20-24, partenze ogni dieci minuti) sono previsti fino al 21 settembre percorsi accompagnati arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e delle statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici. Suggestivi tableaux vivants, a cura di Teatri 35, arricchiscono il viaggio tra gli incanti della città antica. “Con Ercolano si apre la stagione serale in uno dei nostri siti più interessanti”, spiega la vice presidente di Scabec Teresa Armato, ricordando come da quest'anno “Scabec allarga le sue iniziative anche in siti cosiddetti minori, spesso poco e per nulla conosciuti dal grande pubblico ma che rappresentano piccoli gioielli di storia e architettura”. Come Carditello dove il gruppo corale presieduto da Santina Picone e guidato da Gaetano Raiola ha riscosso un bel successo con una versione assolutamente originale della melodia classica partenopea rivestendo la canzone napoletana, che per tradizione è monodica, di una polifonia che ne esalta il carattere lirico. La voce recitante di Enzo Salomone, il tenore Francesco Malapena e il pianista Francesco Pareti hanno animato il tradizionale concerto dell'ensemble dedicato a “La canzone napoletana: storia, passione e musica di una città”, racconto in musica dell’evoluzione melodica da Di Giacomo a Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella fino a Rossini e alla sua celebre “Tarantella”.