Campania libri festival, gli incontri all’Agorà del Leggilibri: parata di scrittori per Ciccarone

Il Campania Libri Festival ospita l’Agorà del Leggilibri, luogo di incontro di autori, editori, librai e intellettuali recensiti o intervistati per la rubrica letteraria della Tgr Campania curata da Claudio Ciccarone. Un’occasione per i lettori che potranno così incontrare di persona gli scrittori preferiti e i professionisti dello scrivere, senza un palco e un microfono che li separi. Non ci saranno infatti presentazioni, ma ogni giorno più incontri a tema con i partecipanti scelti per affinità intellettuale o per genere letterario. Fino a domenica sera, all’Agorà del Leggilibri ogni giorno tante occasioni per conoscersi e fare rete.

GIOVEDI’ ORE 17

In occasione del Premio Elsa Morante spin off, l’Agorà del Leggilibri ospita Pacifico e il suo ultimo romanzo, Io e la mia famiglia, per la Nave di Teseo.

VENERDI’ ORE 10:30

Incontro con la stampa: Maratona della sostenibilità 2022 con Costanzo Iannotti e Anna Del Sorbo

VENERDI’ dalle 16:30 alle 19

AUTORI FELIX? CAMPANIA FELIX!

Aldo Di Mauro, Pier Luigi Razzano, Massimiliano Virgilio, Davide D’urso, Riccardo Brun, Athos Zontini, Alessio Forgione, Pino Imperatore, Riccardo Marone, Marco Ottaiano, Mario Coppola, Letizia Vicidomini, Gildo De Stefano, Antonio Vastarelli, Stefano Cortese, Elio Capriati, Eleonora Belfiore, Giuseppe Zecca, Christian Capriello, Renato Ricci, Gianfranco Cervone, Salvatore Testa, Tommaso Caruso, Vittorio Fiorenzano, Fabio De Paulis, Fortunato Nicoletti, Fabrizio Ciccarelli, Luigi Fiumara, Domenico Giordano, Gennaro Calvano, Villone, Sessa, Stefania Guarracino, Bruno Pezzella, Tonino Scala, Antonio Portella, Stefano Esposito, Ciro Bruno Linardo, Amatucci, Jelardi, Galluppi, Ragosta, Valentino Russo, Pietro Del Re, Vincenzo Strino, Marco Castagna Maria Pia Selvaggio, Affuso, Ammendola, Fiore, Esposito, De Angelis, Pignatelli, Tartaglia, Carlo Conte, Cerasuolo, Pecchineda, D’alessandro, Landi, Nobile, Mari, Claudio Macarelli, Giovanni Taranto, Ciro Borrelli, Antonio Forni, Carmine Zamprotta, Paolo Cipolletta, Marco Critelli, Ivan Licinio, Maurizio Merolla, Maurizio De Angelis, Antonio Capolongo, Francesco Di Vicino, Lucio Sandon, Deborah Rossi, Maurizio Zaccone, Michele Carbone

SABATO ORE 10:30

LA LETTERATURA E’ FEMMINA

Tiuna Notarbartolo, Titti Marrone, Donatella Trotta, Amalia De Simone, Antonietta Caruso, Donatella Schisa, Chiara Tortorelli, Mariastella Eisenberg, Anna Copertino, Patrizia Milone, Manuela D’Agostino, Maria Loredana Voicu, Clotilde Parrella, Marianna Scagliola, Marta Krevsun, Ludovica Russo, Clea Allocca, Claudia Montano, Angela Porcaccini, Maria Ferrara, Rosanna Cirigliano, Del Verme, Yvonne Carbonaro, Antonietta Caruso, Anita Curci, Giuseppina Scognamiglio Milione, Della valle, Asya Djoulait, Patrizia Bove, Paola Romano, Emilia Santoro, Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti, Diana Lama, Agnese Palumbo, Chiara Nocchetti, Benedetta De Nicola, Lucia Rea, Manuela Palombi, Alessandra Massagrande, Elvira Morena, Giovanna Mozzillo, Monica Zunica, Gioconda Marinelli, Antonella Orefice, Monica Buonanno, Ileana Bonadies, Daniela Merola, Paola Iannelli, , Emanuela Esposito Amato, Maria Ferrara, Rosanna Cirigliano Sabrina Uccello, Anna Maria Ghedina, Manuela Piancastelli, Fiorella Franchini, Eleonora Albanese, Maddalena Della Valle

SABATO ORE 19

QUANDO LE PAROLE SI POSANO SUL PENTAGRAMMA: MUSICA LETTERARIA LIVE

Cosimo Alberti, Jenna Romano, Marco Gesualdi, Marco Francini, Mario Formisano, Giovanna Panza, Luca Roncelli, Pasquale Aprile, Carmine Aymone, Mario Schiavone, Michelangelo Iossa, Gino Aveta, Salvatore Tranchini, Macor, Gildo De Stefano, Alessandro Staiano, Tony Cercola,

DOMENICA ORE 10

IL MONDO BAMBINO IN LETTERATURA

Giuseppe Di Gennaro, Daniela Molisso, Cosimo Greco, Montanari, Ugliano, Davide, Amorena, Calitri, Da Pozzo, Miele, Vignes, Festa, Belcastro, Ianidorio, Donatella de Bartolomeis, Maria Carmela Polisi Giovanni Colucci, Consiglia Aquino, Viviana Hutter, Nadia Labriola, Diego Penna, Claudia Cioffi, Clorinda Attianese

DOMENICA ORE 12

NAPOLI E NAPOLETANITA’, CAMPANIA E CAMPANI(a)LISMI

Carlo Avvisati, Nino Leone, Guido D’agostino, Mario Franco, Yvonne Carbonaro, Nando Vitali, Vittorio Del Tufo, Luciano Scateni, Pietro Treccagnoli, Rosario Scavetta, Claudio Correale, Ciro Biondi, Marco Molino, Sergio Siano, Nicola De Blasi, Oreste Orvitti, Valerio Ceva Grimaldi, Guido Trombetti, Donatella Trotta, Raffaele Messina, Gaetano Bonelli, Antonio Mattone, Giuseppe Galzerano, Carlo Faiello, Angelo Cirasa, Adolfo Ferraro, Pasquale Langella, Gigi Di Fiore, Manlio Santanelli, Nino Daniele, Aurelio Musi, Antonella Orefice, Sergio Lambiase, Carmine Cervone, Paolo Macry, Simone Di Meo, Mauro Gargano, Gino Rivieccio, Eugenio Russomanno, Amedeo Colella, Paola Volpe, Fabrizio Manuel Sirignano, Gaetano Fimiani, Antonio Ferrara, Umberto Pappalardo, Cristian Izzo, Maria Ferrara, Giuseppe Cacciatore, Cristina Napolitano, Antonio Ferrara, Renato Fucini, Lorenza Rocco Carbone, Ciro Borrelli, Sandro Sodano, Antonio Piedimonte, Aurelio De Rose, Enrico Volpe, Enzo Capuano, Romualdo Gianioli, Aldo Mobilio, Mario Marotta, Mara Iovene, Giuseppe Pesce, Palumbo, Saffiotti, Castellano, Vincenzo Mazzone, Filippo La Porta, Vincenzo Sbrizzi, Salerno, Francesco Spiedo, Fiorella Franchini, Reale, Tommaso Esposito, Paolo Lupo, Paola Volpe, Fabrizio Manuel Sirignano, Gaetano Fimiani, Antonio Ferrara, Umberto Pappalardo, Cristian Izzo, Maria Ferrara, Giuseppe Cacciatore, Cristina Napolitano, Ferrara, Izzo, Paolo Trapani, Geltrude Vollaro, Ivan Licinio Alberto Della Sala, Gianandrea de Antonellis, Antonio De Rosa, Paoli Romano, Alessandro Luciano, Emilia Cione

DOMENICA ORE 16:30

PER CHI SUONA LA POESIA

Gaetano Fimiani, Rita Pacilio, Gisella Blanco, Antonio Tanzillo, Maria Teresa Sica, Giovanni Nolfe, Maria Pagano, Rita Del Noce, Enzo Ragone, Carolina Cigala, Luigia Sorrentino, Salvatore Griffini, Nino Vicidomini, Rosa Mancini, Giuseppe Perrotta, Antonio Farina, Rita Del Noce, Assunta Sperino, Marianna Ciano, Valeria Marchese, Pasquale Foresta, Francesco Scaramuzzino, Igor Issorf, Marco Sepe, Francesco Limite, Angela Cacciolla, Gaetano Fimiani, Giuseppina D’Avino, Poesie metropolitane.

DOMENICA ORE 18:30

STORIE E CANTASTORIE RELOAD… VIAGGIO IN VERSI, PAROLE E MUSICA NEL CUORE DELLE DONNE di Maria Cristina Orga

con Fabrizio Alessandrini alla chitarra e la voce narrante di Gino Oliviero.

GLI EDITORI OSPITI DELL’AGORA’ DEL LEGGILIBRI

2000DICIASSETTE HOMO SCRIVENS MEA GRAUS D’AMATO LASTARIA SAN GENNARO BERTONI IOD SPARTACO GUIDA MEA INKNOT SAREMO ALBERI IL PAPAVERO PRIMAVERA LFA D’AMATO KAIROS CUZZOLIN LASTARIA D’AMICO VALTREND COLONNESE, IOD, LANGELLA, MARLIN, GUIDA, GALZERANO, BERTONI

GLI EDITORI OSPITATI DAL LEGGILIBRI

IL QUADERNO, GRIMALDI, ARACNE - CAROCCI – BERTONI– CROWDBOOKS – ROBIN – AUGH – EUROPA – BOMPIANI– EINAUDI - L’IPPOGRIFO –L’ERUDITA - PORTO SEGURO - CENTO AUTORI– GIUNTI – ROUNDMIDNIGHT – BOOKABOOK – PRIMAVERA – EDITORIALE SCIENTIFICA – NEWTON COMPTON - WOJTEK– ABE– DECOMPORRE– FELTRINELLI – IANIERI - DANTE & DESCARTES – KIMERIK – HOEPLI – PIEMME – PLACEBOOK - CAFE’ ORCHIDEA – FETRINELLI – HARPER COLLINS– GLEMART– RP LIBRI– TAU–TERREBLU–– MELAGRANA– PROSPETTIVA – LADISA TAMU – SPRING - SANTELLI – ARTEM – TURISA– LE PARCHE– FIORANNA – AVAGLIANO – FRILLI– MANNI– ERETICA– ALOS – GIAMMARINO– SCATOLE PARLANTI – FANDANGO – DELTA - INTRAMOENIA – GENESI – MIMESIS – SLAM/ABSOLUTELY FREE – DIARKOS– GREMESE – D&P – IL MULINO – HORTI DI GIANO – BALDINI CASTOLDI – MARTIN EDEN – CASTELVECCHI– DIALOGHI – LA NAVE DI TESEO – NERI POZZA – APEIRON – CAIRO – RUBETTINO – OPERA INDOMITA – DI MAURO – AD EST DELL’EQUATORE – MORELLINI - L’ORMA– OVERREED – IL SAGGIATORE– STILUS – OEDIPUS – CRONOPRIO – INTERMEDIA - IBN – IBISKOS – FRANCO ANGELI – LIBERARIA – LA MARGHERITA – ORECCHIO ACERBO– EDIZIONI COMUNITA’ – IANERI – IDEAS – REALTA’ SANNITA– TERRE DI MEZZO– BARBALIBRI– SAGEP – BE EDIZIONI–– MARIETTI 1820 – GN PRESS – PHASAR– STAMPERIA DEL VALENTINO – PUBLISFERA – AREABLU – LIETO COLLE – MAROTTA E CAFIERO – SCRITTURA E SCRITTURE – ISEAF – ARDUINO SACCO - SPERLING & KUPFER– MIRAGGI EDIZIONI – VOCALI – SALERNO– PIRONTI – LA NAVE DI TESEO – LADOLFI – GIAPPICHELLI – ASTORIA– BOOKROAD – CREATIVA – EDIGIO’&TUMOLO – EMONS RAGA – SEF– AESSE – TURCHINI EDIZIONI– DIBUONO – GUERRIERO – PAPARO- IACOBELLI– FILIGRANA – GUTENBERG – SOLFERINO– APOLLO – SALANI – TERRA SOMNIA – 2M– IL DENARO – APOREMA – NEAPOLIS ALMA – LINEA – AREA BLU – MANNA – BOLIS- EDIZIONI DELLA SERA – INTRECCI – INFINITO – DIDATTICA ATTIVA– GRAPHOFEEL – AVIO – GRAFICA ELETTRONICA – TEREBINTO – LA NUOVA CONTROCORRENTE – CAMPANOTTO – DUEMME – VILLAGGIO MAORI – GOLEM – SAN PAOLO – REGIA EDIZIONI – SCRITTORIO – CAPPONI – ALBUM – BASCETTA – VILLAGGIO LETTERARIO – DIOGENE – ENSEMBLE – EFESTO – REGINE’ – DAMIANI – UTOPIA – MUSEO DI PULCINELLA – CLEAN– MURSIA – ALI RIBELLI – AMICOLIBRO – FUSCO – ALCHERINGA – INTERNO LIBRI– PROGETTO CULTURA– L’ARCA E L’ARCO– ZORA – BIPLANE- FIOREDIZUCCA – DELFINO – LA CONCHIGLIA – MARSILIO – SAMUELE – LA TORRE – PENSA – IL FILO DI ARIANNA – LETTERA 22 – VOGLINO – SCARENZ- SETTENOVE – LA VALLE DEL TEMPO – PAV – EFFEQU –PACINI- VIELLA – LUISS – FONDAZIONE GATTO – ROSSINI – NONSOLOPAROLE – ITALIASQUISITA – LE VARIE – EDS – ES – TRALERIGHE - CANTAGALLI – CENTRO GANDHI – RACINI - BOOKSPRINT

VICINI AL LEGGILIBRI MUSEO PULCINELLA, MUSEO DELLE TORTURE, MUSEO DI NAPOLI, DOMUS ARS, OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE, POESIE METROPOLITANE, MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA – LUX IN FABULA

LIBRERIE AMICHE DEL LEGGILIBRI L’ANGOLO DELLE STORIE DI AVELLINO, MIO NONNO E’ MICHELANGELO DI POMIGLIANO D’ARCO, LIBRAMENTE DI SALERNO, LA CINCIALLEGRA DI BATTIPAGLIA, LIBRIDINE DI PORTICI, LANGELLA, IOCISTO