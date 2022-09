Campania libri festival: sold out in due ore l'evento di lunedì con Zerocalcare

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia per un autore capace come nessun altro di trasformare l’ordinario in straordinario, il personale in universale, con un linguaggio e un tratto originalissimi nei quali un’intera generazione si sente rappresentata. Sono bastate appena due ore perché le prenotazioni per assistere all’evento di lunedì 19 settembre alle 19 al teatro Politeama di Napoli facessero registrare il sold out.

Non serve una profezia, anche se a farla è un famoso armadillo, per prevedere che l’anteprima di Zerocalcare al Campania libri-festival della lettura e dell’ascolto sarà un vero successo. Un incontro di avvicinamento al festival che sarà moderato da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania libri, e da Giancarlo Piacci, direttore della libreria Ubik, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento di lunedì sera.

Un appuntamento da non perdere per chiunque si riconosca nel suo impegno civile, nel sostegno alla causa curda, nella sua denuncia coraggiosa e preziosa. Senza incrostazioni. Zerocalcare, per l’appunto.

Il nuovo Campania libri-festival della lettura e dell’ascolto, realizzato con l’impegno concreto della regione Campania, è organizzato dalla fondazione Campania dei festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, con il contributo della fondazione Guida alla cultura, della quale è presidente Diego Guida.