Campania Libri Festival chiude con 30mila visitatori in quattro giorni

Buona la prima! Si chiude con oltre 30mila visitatori in quattro giorni la prima edizione del «Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto», finanziata dalla Regione Campania, affidata alla cura editoriale del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, con la collaborazione della Fondazione Guida alla Cultura. Un successo di pubblico, testimoniato anche dalle 10.460 persone che hanno partecipato agli oltre 160 eventi letterari a ingresso gratuito e dai 3760 studenti degli istituti superiori della Campania presenti al nuovo Festival, che si è svolto a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale, della Biblioteca Nazionale e del teatro Politeama, e ha coinvolto 90 editori e moltissimi autori nazionali e internazionali.

Numeri che hanno contribuito in maniera consistente al sold out fuori stagione per le strutture ricettive della città. «È andata bene, oltre le nostre aspettative», dichiara il curatore editoriale Massimo Adinolfi. «Siamo felici per la città, per la Regione, ma soprattutto per il libro e per i suoi lettori. Abbiamo dedicato il festival a Raffaele La Capria, e siamo felici di aver legato questo successo al suo nome. Diamo appuntamento all’anno prossimo: cercheremo di metterci subito al lavoro per la prossima edizione, con ancora più entusiasmo».