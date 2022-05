Campania teatro festival, per la giornata mondiale dei musei Scabec presenta la collaborazione con artecard

Per celebrare al meglio l’International museum day, la giornata durante la quale si celebrano i musei di tutto il mondo con eventi speciali e iniziative dedicate, Scabec - Società campana beni culturali dà il benvenuto a una versione speciale di campania>artecard dedicata alla quindicesima edizione del Campania teatro festival. La società in house della Regione Campania che da circa 20 anni è impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale presenta l’edizione limitata dell’offerta Artecard mettendo insieme il potere dei musei e la magia del teatro.

A partire dal 18 maggio e fino al 12 luglio, infatti, è possibile acquistare gli speciali Artecard Campania teatro festival pass che consentono di usufruire di un prezzo dedicato sugli spettacoli della rassegna teatrale realizzata con l’impegno concreto della Regione Campania, oltre che visitare i principali siti culturali di Napoli e della Campania e di viaggiare comodamente a bordo del trasporto pubblico cittadino grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.

Una volta acquistato il proprio pass sarà possibile utilizzare il codice sconto dedicato per acquistare un biglietto a 4 euro, valido per ciascuno degli spettacoli che daranno vita all’edizione 2022 del Campania teatro festival. Il codice alfanumerico dovrà essere inserito in fase di acquisto online, selezionando la voce “riscatta il tuo codice” e potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo biglietto per ciascuno spettacolo.

I vari tipi di card

Campania festival Artecard - Campania 3 giorni: oltre agli sconti sugli spettacoli del Campania teatro festival, per tre giorni a partire dall’attivazione il pass consente di accedere a due principali musei della Campania (es. Parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.) e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico cittadino (bus, funicolari, tram, ecc.). Questa versione ha un costo di 32 euro per gli over 25 e di 25 euro per i giovani dai 18 ai 24 anni

Campania festival Artecard - Campania 365 lite: oltre agli sconti sugli spettacoli del Campania teatro festival, per un anno a partire dall’attivazione il pass consente di effettuare un ingresso all’interno dei principali musei della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.). Questa versione ha un costo di 20 euro per gli over 25 e di 10 euro per i giovani dai 18 ai 24 anni.