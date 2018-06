Campi Flegrei, dalla Sibilla alle terme di Baia tra storie incantevoli e mini olimpiadi

Giovedì 7 Giugno 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:21

Ancora un weekend di eventi al Parco archeologico dei Campi Flegrei: il 9 e 10 giugno i luoghi del Mito accolgono i visitatori con teatro, poesia e giochi.Si comincia sabato all'Antro della Sibilla, dove il Gruppo archeologico Kyme e l'associazione ARTeMIDE, dalle 10 alle 13, daranno vita ad una visita teatralizzata nell'antico sito con «I miti di Kyme»: un viaggio lungo l'acropoli per ripercorrere e rivivere storie incantevoli (via Monte di Cuma, 3 – Pozzuoli. La prenotazione è obbligatoria: 3343329500 – 3471594511;gakyme@libero.it – artemide.ass@virgilio.it).Alle Terme di Baia (via delle Terme Romane 6, Bacoli), nella stessa giornata, dalle 16 alle 18, l'appuntamento è dedicato ai più piccoli con le Mini Olimpiadi, organizzate da Legambiente Città Flegrea: giochi alla scoperta della storia, attraverso gli ambienti romani, per conoscere il patrimonio divertendosi (per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 331163602).Domenica ancora un appuntamento pensato per i bambini con «Il Piccolo archeologo», un laboratorio di scavo vero a Cumaorganizzato dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei, appuntamento alle 10:30 all'ingresso del Parco (via Monte di Cuma, 3 – Pozzuoli. La prenotazione è obbligatoria 388 8352036 – gacampiflegrei@libero.it).Sempre a Cuma, nel pomeriggio, dalle 17 alle 18, con l'associazione Valore Cultura prenderà vità «Antro Versi»: una performance teatrale, letteraria e musicale per ripercorrere gli Scavi, dalla Sibilla al Tempio di Giove (la prenotazione è obbligatoria:0813415154 - 3355447430)Per riscoprire poi l'antica Puteoli è possibile invece partecipare ad un ArcheoSensorial: una passeggiata archeologica, naturalistica e storica, dal Molo Caligoliano all'Anfiteatro Flavio, in compagnia di Legambiente Città Flegrea (prenotazione obbligatoria e informazioni al numero 331163602).