«Campusdario 2021» il calendario con consigli di salute e tanti testimonial

Il Campusdario 2021, il calendario della solidarietà e della salute promosso come ogni anno dal Campus salute organizzato dalla professoressa Annamaria Colao e dall’avvocato Tommaso Mandato verrà presentato domani, sabato 19 dicembre alle ore 15.30 in diretta streaming sulle pagine social Facebook grazie alla collaborazione con foto Ema. Numerosi come sempre gli artisti, gli scrittori e i protagonisti positivi della città di Napoli che portano il loro messaggio in Italia e nel mondo e che hanno offerto il loro volto per questa grande iniziativa di solidarietà che rientra nell’ambito di un progetto di prevenzione della salute. Tantissimi nomi come Luisa Martucci, Paolo Caiazzo, Gigi e Rosso, Enzo De Caro, Maurizio de Giovanni, Rosaria De Cicco, Chiara Del Gaudio, Lello Esposito, Carmen Giannattasio, Alessandro Incerto, Francesca Maresca, Patrizio Oliva, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Monica Sarnelli, Nunzia Schiano, Emilia Zamuner, Marco Zurzolo, Annamaria Colao, Massimiliano Gallo,Tommaso Mandato, Antonella Stefanucci, Cristina Donadio, Gioia Spaziani, Giorgia Gianetiempo, Maurizio Aiello. Tutto è stato reso possibile grazie alle foto d’autore realizzate da Annalisa Carbone. Ogni mese è caratterizzato da utili consigli per affrontare in salute questo difficile periodo.

“Guardiamo con attenzione all’alimentazione durante l'emergenza da COVID-19. La nuova pandemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2 (la COVID-19) ha causato oltre 200 mila morti in Europa. La presenza di alcune malattie croniche obesità, diabete mellito di tipo 2, malattie polmonari croniche e malattie cardiovascolari sono fattori che aggravano la COVID-19, poiché rendono il sistema immunitario più debole”, spiega Annamaria Colao, presidente del Campus e titolare della Cattedra UNESCO per l’Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile.

“La dieta può rappresentare una strategia di mitigazione a supporto della funzione immunitaria che può influenzare gli esiti delle infezioni respiratorie da infezione da COVID-19. Ricordiamoci del nostro patrimonio: la Dieta Mediterranea. Questa è caratterizzata da un apporto dietetico relativamente elevato di frutta, verdura, legumi, olio extra verdine d'oliva, cereali integrali, noci e grassi monoinsaturi minimamente elaborati, seguita da un basso/moderato consumo di prodotti lattiero-caseari fermentati, pesce, pollame, vino rosso e, infine, un basso consumo di carni rosse e lavorate, ha spiccate proprietà antinfiammatorie, immunomodulatorie, antitrombotiche ed antiossidanti”, conclude Annamaria Colao direttore dell’Uoc di endocrinologia al Policlinico della Federico II di Napoli.

Sono tante le iniziative del Progetto Campus3s in questo periodo: dallo Special Campus3s al Natale Solidale. Durante gli ultimi weekend è proseguita l'attività di Prevenzione targata Campus3s con la messa a disposizione di visite ed esami diagnostici gratuiti presso strutture e Centri medici privati partner del Progetto.

Inoltre in questi giorni ci sarà una campagna di raccolta e distribuzione di Doni da consegnare a famiglie disagiate a partire da Pompei dove saranno sostenute gli appartenenti alle Case-Famiglia del Santuario di Pompei grazie anche alla sinergia con il main sponsor Givova.

