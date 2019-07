Un canestro contro l’omofobia, venerdì pomeriggio festa nel cuore di Napoli

Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:00

Si terrà venerdì 12 luglio, dalle ore 17.30 alle 21.00 presso Largo Berlinguer a Napoli (presso la metro Toledo), l’iniziativa “Un canestro contro l’omofobia: schiaccia contro il pregiudizio”. La manifestazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’omofobia attraverso lo sport: in Largo Berlinguer sarà infatti allestito un canestro che potrà essere utilizzato da chiunque volesse praticare sport per qualche minuto o cimentarsi con un tiro a canestro. Prevista anche l’installazione di uno stand informativo.«Un canestro contro l’omofobia è una manifestazione alla quale teniamo particolarmente - afferma Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli - Ai primi 50 iscritti che vorranno giocare a basket in piazza regaleremo una spilla ricordo, e inoltre inviteremo tutti a lasciare un commento che pubblicheremo sui canali Uisp come testimonianza della lotta dei cittadini italiani all’omofobia, tema purtroppo sempre molto attuale».La manifestazione, che rientra nell’ambito delle attività di promozione dell’Universiade estiva di Napoli 2019, è organizzata da Uisp – Unione Italiana Sportpertutti, Arcigay Napoli, Fondazione Gic - Genere Identità e Cultura, Centro Sinapsi – Università Federico II e il Dipartimento di scienze motorie e del benessere - Università Parthenope con il patrocinio del Comune di Napoli.