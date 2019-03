Cappella Sansevero, campagna fotografica in scala 1:1 per l’opera di Scripta Maneant

Giovedì 21 Marzo 2019, 19:30

Martedì 26 marzo, alle ore 18.00, al Museo Cappella Sansevero di Napoli si svolgerà la presentazione dell’opera editoriale “Napoli | La Cappella Sansevero e il Cristo Velato” realizzata da Scripta Maneant Edizioni sulla Cappella Sansevero e il Cristo Velato, attraverso la campagna fotografica in scala 1:1.Parteciperanno alla presentazione Fabrizio Masucci, Presidente e Direttore del Museo Cappella Sansevero, Federico Ferrari, Direttore editoriale Scripta Maneant, Peppe Barra, artista, Marco Bussagli, autore, Carlo Vannini,fotografo e Gianni Grandi, responsabile di produzione della campagna fotografica.Scripta Maneant Edizioni ha proposto al Museo di realizzare una nuova campagna fotografica sulla Cappella Sansevero e il Cristo Velato. Dalle nuove foto sono scaturiti due volumi: un’edizione di pregio a tiratura limitata di 777 esemplari e una destinata alla grande distribuzione libraria. Entrambe le versioni, in edizione bilingue italiano/inglese, sono introdotte da Fabrizio Masucci e da Peppe Barra. I testi sono del Prof. Marco Bussagli.Napoli | La Cappella Sansevero e il Cristo Velato è il volume più completo e prestigioso dedicato al Museo del principe Raimondo di Sangro, realizzato con la nuova esclusiva campagna fotografica in scala 1:1.Prezioso monumento di arte e mistero, la settecentesca Cappella Sansevero custodisce il Cristo Velato, capolavoro scultoreo di Giuseppe Sanmartino (1753), esposto in queste pagine in una ricchezza di dettagli che offre un’esperienza sensoriale suggestiva e di grande impatto emozionale.Durante la presentazione, l’editore Scripta Maneant consegnerà la nuova campagna fotografica al Museo, quale strumento di indagine scientifica e di tutela conservativa, proseguendo nel suo intento di condivisione delle bellezze del patrimonio artistico italiano con i lettori e con chi protegge i nostri tesori.